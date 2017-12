Sport

– Jeg blir ganske forbanna når jeg ser sånne ting. At idrettsledere kan tillate seg å bruke penger på de tingene de har gjort, sier Ingrid Kristiansen til Dagsavisen nyttårsaften.

– Det er jaggu meg bra at det kommer frem hvordan de har brukt de pengene til norsk idrett. Det er ganske forkastelig, spør du meg.

Den tidligere friidrettsutøveren og langdistanseløperen reagerer sterkt etter at det har kommet frem at Norges idrettsforbund, under idrettspresident Tom Tvedt, har brukt ti millioner kroner på konsulenter for å sikre vinter-OL i Oslo 2022. En stor andel av pengene gikk til First House, en betydelig sum gikk til Jan Åge Fjørtoft, mens Bjørn Dæhlie sa ja til 12.500 kroner for å være på «Senkveld». Dette kommer dessuten etter av kritikken mot NIFs høye restaurantregninger under London–OL.

Fått nok av kameraderi og pampevelde

Kristiansen har fått nok av det hun kaller «kameraderi og pampevelde» i Norges idrettsforbund, og uttalte til ukesavisa Dag og Tid at hun er skuffa.

– Det er vel ingen tvil at det er kameraderi, dette her, sier den tidligere verdensmester på 10 000 meter til Dagsavisen.

– Det er kameraderi når man gir og får jobber av og for hverandre, og man får godt betalt. Det er veldig rart at mange idrettsutøvere får masse penger for å stille som representant for idretten, foran ungdommer. For noe mange andre kunne gjort gratis, omtrent. Utfordringen her er at alt har vært skjult, frem til nå, sier løperen.

– Gjør det motsatte av grasrota

– Nå er idrett basert veldig mye på dugnad. Idrettstoppene har drevet på på en måte som er det helt motsatte av det man gjør i grasrota. Der bruker folk dagesvis på dugnad. Bare noen tusen kan får en klubb til å overleve en god stund. Men den samme summen med penger kan disse gutta bruke opp på en god kveld, sier hun.

– Hadde man drevet på sånn innafor norsk næringsliv, tror jeg ikke folk hadde fått beholdt jobbene sine. Da er det veldig rart at idrettsledere kan fortsette år etter år, og bruke midler som er ment å bruke på idrett. Det brukes på dem i stedet.

– Ille at Dæhlie stiller opp

– Det er jo veldig rart at noen får jobber via hverandre som venner, og dessuten meget godt betalte jobber som andre kunne gjort nærmest gratis, sier kristiansen.

– Hvorfor noen sier ja til det der, må være fordi de får en god tjeneste tilbake. Og det er ganske ille at Fjørtoft tar imot så mye penger for å gi råd som andre kunne gjort nær sagt gratis. Og at Bjørn Dæhlie tar imot så mye penger for å stille opp på TV. Det er helt utrolig.

Hyller Helleland

Hun hyller kulturministeren for å stå opp mot «gutta» i NIF.

– Hun er en kjempekul og tøff dame, som står opp mot disse gutta – og jeg sier disse gutta, for disse dette er snakk om, er 99 prosent av dem nettopp det. Gutta. Jeg setter fantastisk pris på at vår nye kulturminister tør å ta denne kampen. Det er faktisk det viktigste med den saken her, sier Kristiansen.

Nytt blod må inn

– Dette må det røskes opp i. Nytt blod må inn, slik at det ikke er samme gjengen som passer på hverandre i denne sammenheng. Det er der skoen trykker, tenker jeg. Det er bare så synd at det er så få som tør å si det høyt, det som jeg har sagt, sier Kristiansen.

– Jeg tror dette her bare er toppen på isfjellet. Det er er nok mer som kommer videre, avslutter hun.

