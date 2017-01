Jansrud misset pallen: - Helt greit

Av Jørn Henriksen Skjærpe

- Det er ikke så mye å si, jeg klarte ikke å gjennomføre helt slik jeg ønsket i dag. Jeg får fokusere fram mot VM. Formen min er generelt er bra, sier Jansrud til NTB.

- Jeg vil jo vinne hvert eneste renn, men jeg tror jeg skal være greit fornøyd med innsatsen her, legger han til, og viser til gårsdagens annenplass.

Han føler mesterskapsformen er god.

- Skiformen er super, så jeg gleder meg til VM, sier Jansrud.

Kilde litt bak

Hannes Reichelt var aller best lørdag. Han var 16 hundredeler foran italienske Peter Fill i mål. Tredjemann Beat Feuz fra Sveits var 52 hundredeler bak østerrikeren. Jansrud på femte endte 29 hundredeler bak pallen. Aleksander Aamodt Kilde, som kjørte ut og fikk en smell i lysken i fredagens utforrenn, fikk heller ikke full klaff. Han endte på delt tiendeplass, ett sekund og 28 hundredeler bak Reichelt.

- Ai, ai, ai. Det var ikke helt ideelt, sa Thomas Lerdahl og Bjarne Solbakken i NRKs kommentatorboks da Kjetil Jansrud skar ut i en sving midtveis i sitt løp.

Lagkompis Kilde kjørte friskt på toppen, men klarte ikke å følge opp nedover. Kanskje var han litt preget av fredagens smell.

- Tøff i satsingen

- Han er tøff i satsingen sin, Kilde, men han blir straffet for at han gjør en del feil, konstaterte NRKs kommentatorer.

- Det var et helt greit løp. Jeg hadde litt i bakhodet at jeg falt i går, men bortsett fra det var det greit å komme igjennom. Det var også greit å kjenne at kroppen fungerte. Kjøringen var ikke helt tipp topp, det er litt å ta tak i både der og utstyrsmessig. Nå får vi bare se framover. Det blir morsomme uker med VM og Aspen, sier Aleksander Aamodt Kilde til NTB etter rennet.

- Det er viktig å komme på start igjen med en godfølelse. Annet enn det, så må man bare lære av småting man gjør, legger han til, og viser til fredagens smell.

Kjetil Jansrud mistet ledelsen i utforcupen til italienske Peter Fill lørdag. Det er ikke klart om Jansrud eller Kilde kjører i Stockholm neste uke, men Jansrud antyder overfor NTB at han står over. (NTB)

Resultater: