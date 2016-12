Iniesta vil forlenge med Barcelona

32-åringen kom til Barcelona som ungdomspiller for 20 år siden, og han ser ikke ut til å ville forlate klubben med det første.

- Jeg vil fortsette her etter at kontrakten min går ut i 2018. Hele verden vet det, det er ingen hemmelighet, men mitt prestasjonsnivå vil bestemme om jeg kan bli i Barcelona. Jeg håper at jeg kan holde det gående i lang tid framover, sier Iniesta i et intervju med sportsavisen Mundo Deportivo.

Barcelona ble nylig enig med Luis Suárez om å forlenge hans kontrakt til juni 2021. Spissens forrige avtale gikk ut i 2019.

I oktober forlenget også Neymar sin kontrakt med klubben til 2021, og Barcelona er allerede i gang med forhandlingene med superstjernen Lionel Messi.

Sammen med Messi er Iniesta Barcelonas mest meritterte spiller noensinne med 29 trofeer, men i Spania er han vel så kjent for sitt vinnermål i VM-finalen mot Nederland i 2010.

Les også: Tippekampen

Les også: Kostbar TV-fotball

Håper Luis Enrique fortsetter

Iniesta er nummer to på listen over spillere som har flest landskamper for Spania. Kun tidligere lagkamerat Xavi Hernández har flere opptredener.

Iniesta håper også at trener Luis Enrique vil forlenge sin kontrakt med Barcelona når den går ut etter inneværende sesong.

- Han er veldig motivert, og jeg håper vi kan fortsette samarbeidet og feire flere seirer sammen. Det er alt vi vil, sier midtbanespilleren.

Barcelona har også sikret nye kontrakter med Sergio Busquets og Javier Mascherano denne sesongen.

(NTB)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!