Ingvilds Tour-dilemma: Bryte av, eller ikke

Av Egil Sæther

LENZERHEIDE: Heidi Weng på 2.-plass ble parkert med 25,7 sekunder, og før mandagens 10 kilometer skøytejaktstart har hun 32,8 sekunder på lagvenninnen.

Jessica Diggins på 3.-plass har 1.04,9 minutter å ta igjen på den norske sammenlagtlederen. Selv ikke et slikt utgangspunkt er noen garanti for at det blir målgang i Alpe Cermis kommende søndag.

– Det er ikke bestemt ennå. Det er det samme svaret som i går at jeg må vurdere fra dag til dag, sa Østberg søndag.

– Hvorfor tenker du slik når du ligger så godt an?

– Ja, jeg ligger godt an, men det kan snu like fort i morgen og dagen etter der igjen. Det er blant annet 60 sekunder som skal deles ut i en sprint, og i en jaktstart vet jeg selv hvor inspirerende det er å gå bak. Å holde unna for det kobbelet som er bak der i morgen, det blir vanskelig.

Mange tanker

– Kommer du til å prøve?

– Det er i hvert fall ikke noen vits i å vente på dem. Det blir for dumt. Men å holde unna vet jeg blir hardt. Fordelen er at det er et stykke ned til andre, så jeg må bare se framover.

– Du kommer vel ikke til å vente i ett minutt på Jessica Diggins?

– Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg vet hvordan det snur på en slik jaktstart.

– Det virker rart at du vurderer å ikke fullføre. Hva er det som gjør at du tenker tanken?

– Det er flere ting. Det ene er vurderingen jeg må gjøre opp mot det viktigste som skal skje i februar. Alt handler om det. Før touren kan trenerne bestemme at den og den må reise hjem for å gå mot hverandre i et NM med tanke på et OL-uttak. Da er det dumt å gå hele touren, og så skal du stå på startstreken noen få dager senere med noen som kanskje ikke har gått i touren i det hele tatt, sa Østberg etter søndagens meget sterke seier i Lenzerheide.

Ikke bortskjemt

I tillegg hadde hun flere argumenter på lur.

– Så har du totalbelastningen. I år er det ett arrangørsted mindre i touren, og det gjør det litt enklere. I tillegg er det et helt annet opplegg etter touren enn for eksempel i fjor. Hvis du går hele touren, blir det færre renn i NM og kanskje bare ett verdenscuprenn. Da blir det færre renn mellom touren og OL, og det er kanskje et bedre opplegg enn som kanskje har vært. Det vekter for å gå hele.

– Hva betyr en slik seier som dette?

– Siden scenarioet fort kan bli at jeg reiser hjem, så er det slik at jeg tar ett og ett renn, og det betyr veldig mye for meg at jeg får til et slikt renn som dette. I Sør-Korea skal det gås litt klassisk, og jeg har gått mange bra klassiskrenn i år. Det er fantastisk å vinne skirenn, for det er ikke så ofte at jeg gjør det. Det at jeg vinner med over 20 sekunder (25,7) er morsomt.

Opptur for Johnsrud Sundby

Martin Johnsrud Sundby fikk en opptur etter åpningsskuffelsen i Tour de Ski. Nyttårsaften tok han 3.-plassen da Dario Cologna vant 15-kilometeren på hjemmebane.

Dermed fortsatte den sveitsiske skifesten i Lenzerheide. Lørdag gikk Laurien van der Graaff inn til hjemmeseier på kvinnens sprint. Cologna slo så vidt Aleksej Poltoranin med 0,6 sekund.

Det var første gang Cologna vant på sveitsisk jord. I tillegg var det hans første verdenscuptriumf på nesten tre år.

Ned til Sundby skilte det 13,1 sekunder. Det ble ingen seier for Norges sammenlagthåp, men han kunne glede seg over pallplassen og at tittelforsvarer Sergej Ustjugov tapte mye tid på den klassiske 15-kilometeren.

Lørdag innledet Sundby touren med en skuffende exit på sprinten allerede etter prologen.

– Det var mye bedre i dag. Jeg kan ikke klage på vær eller føre, og da må jeg levere. Det er fortsatt en god vei unna OL-formen, men dette var et godt løp. Nå er jeg nærmere enn det så ut i går, sa Sundby til TV 2.

Spiste seg innpå

Ustjugov var råsterk da han tok en klar sprintseier lørdag. Som ventet fikk russeren det hakket tøffere på det klassiske distanserennet dagen derpå. Han var i mål 37,1 sekunder bak Cologna. Dermed spiste Sundby seg innpå og er nå godt under minuttet bak Ustjugov i sammendraget.

– Ustjugov viser at han er menneskelig han også?

– Jeg tror likevel dette er noe av det beste han har gjort på klassisk 15 kilometer noensinne, så han er i form, sa Sundby, som er på sjetteplass i sammendraget. Det er 39,1 sekunder opp til Ustjugov, som leder 1,6 foran Cologna.

Det ble en noe tung avslutning for mange av de norske løperne. De tre siste kilometerne gikk klokka styggfort.

Sundby gikk opp i føringen etter 10 kilometer, så vidt foran Poltoranin. I mål var han derimot 12,5 sekunder bak kasakhstaneren. Som flere av søndagens løpere trøblet 33-åringen i den siste svingen. Heldigvis holdt Sundby seg på beina.

Holund i topp seks

Hans Christer Holund tok sjetteplassen søndag. Han var 21,2 sekunder bak vinnertiden. Deretter fulgte Didrik Tønseth som nummer ni. For trønderen var det 32 sekunder opp til Cologna.

Niklas Dyrhaug ble fjerde beste nordmann på 16.-plass (49,9 bak), mens Emil Iversen (51,8) endte rett bak. Sindre Bjørnestad Skar (nummer 39), Sjur Røthe (46) og Finn Hågen Krogh (72) gikk også søndagens klassiske distanserenn.

Tour de Ski fortsetter med jaktstart 1. nyttårsdag. Da skal mennene gå 15 kilometer i fri teknikk. Også den etappen går i Lenzerheide. Tirsdag er det hviledag og forflytning til tyske Oberstdorf. (NTB)

Verdenscup langrenn i Lenzerheide, Sveits søndag, 2. etappe i Tour de Ski:

Menn, 15 km klassisk:

1) Dario Cologna, Sveits 35.29,5, 2) Aleksej Poltoranin, Kasakhstan 0.00,6 min. bak, 3) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.13,1, 4) Alexander Bolsjunov, Russland 0.14,0, 5) Aleksej Tsjervotkin, Russland 0.16,2, 6) Hans Christer Holund, Norge 0.21,2, 7) Iivo Niskanen, Finland 0.22,9, 8) Francesco De Fabiani, Italia 0.27,2, 9) Didrik Tønseth, Norge 0.32,0, 10) Sergej Ustjugov, Russland 0.37,1.

Øvrige norske: 16) Niklas Dyrhaug 0.49,9, 17) Emil Iversen 0.51,8, 39) Sindre Bjørnestad Skar 1.40,1, 46) Sjur Røthe 1.59,3, 72) Finn Hågen Krogh 3.14,5.

Tour de Ski (2 av 7 etapper):

1) Ustjugov 38.05,0, 2) Cologna 0.01,6 min. bak, 3) Bolsjunov 0.12,7, 4) Poltoranin 0.22,0, 5) Ristomatti Hakola, Finland 0.27,7, 6) Sundby 0.39,1, 7) Niskanen 0.46,4, 8) Tsjervotkin 0.49,8, 9) Alex Harvey, Canada 0.53,8, 10) Holund 0.54,5.

Øvrige norske: 13) Iversen 0.59,6, 14) Tønseth 1.05,9, 21) Dyrhaug 1.24,1, 30) Skar 1.58,7, 45) Røthe 2.33,4, 52) Krogh 2.56,1.

Verdenscupen (12 av 31 konkurranser):

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 752, 2) Bolsjunov 470, 3) Ustjugov 458, 4) Maurice Manificat, Frankrike 437, 5) Sundby 417, 6) Harvey 386, 7) Holund 357, 8) Simen Hegstad Krüger, Norge 320, 9) Tsjervotkin 288, 10) Niskanen 280.

Øvrige norske (topp 30): 15) Iversen 189, 17) Tønseth 170, 19) Krogh 169, 22) Pål Golberg 132, 27) Sondre Turvoll Fossli 92.

Distansecupen (7 av 17 renn):

1) Manificat 366, 2) Klæbo 302, 3) Holund 299, 4) Krüger 290, 5) Ustjugov 286, 6) Sundby 245.

Øvrige norske (topp 30): 17) Tønseth 98, 19) Krogh 91, 27) Iversen 46, 29) Røthe 43.

Kvinner, 10 km klassisk:

1) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 26.59,4, 2) Heidi Weng, Norge 0.25,7 min. bak, 3) Sadie Bjornsen, USA 0.42,2, 4) Kerttu Niskanen, Finland 0.48,9, 5) Anna Haag, Sverige 0.52,6, 6) Nicole Fessel, Tyskland 0.58,2, 7) Jessica Diggins, USA 1.04,4, 8) Nathalie von Siebenthal, Sveits 1.08,3, 9) Stefanie Böhler, Tyskland 1.08,8, 10) Anamarija Lampic, Slovenia 1.10,9.

Øvrige norske: 11) Astrid Uhrenholdt Jacobsen 1.14,9, 17) Kathrine Rolsted Harsem 1.22,6, 26) Silje Øyre Slind 1.49,8, 27) Mari Eide 1.55,1, 32) Maiken Caspersen Falla 2.08,6, 33) Anne Kjersti Kalvå 2.10,5, 57) Tiril Udnes Weng 3.15,9.

Tour de Ski (2 av 7 etapper):

1) Østberg 29.45,5, 2) H. Weng 0.32,8 min. bak, 3) Diggins 1.04,9, 4) Bjornsen 1.15,4, 5) Natalia Neprjaeva, Russland 1.17,3, 6) Niskanen 1.32,0, 7) Sophie Caldwell, USA 1.32,0, 8) Krista Pärmäkoski, Finland 1.34,7, 9) Haag 1.50,1, 10) Von Siebenthal 1.53,0.

Øvrige norske: 15) Jacobsen 1.58,7, 17) Harsem 2.05,2, 18) Falla 2.07,1, 24) Slind 2.34,8, 30) Eide 2.47,2, 36) Kalvå 3.03,3, 55) T. Weng 3.58,0.

Verdenscupen (12 av 31 konkurranser):

1) Charlotte Kalla, Sverige 610, 2) Østberg 590, 3) Weng 584, 4) Marit Bjørgen, Norge 493, 5) Ragnhild Haga, Norge 480, 6) Diggins 403, 7) Bjornsen 379, 8) Pärmäkoski 352, 9) Stina Nilsson, Sverige 330, 10) Teresa Stadlober, Østerrike 314.

Øvrige norske (topp 30): 12) Falla 260, 15) Harsem 215, 16) Jacobsen 200, 25) Eide 90, 30) Murud 74.