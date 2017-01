Ingen jubel for danske dommere

Av Espen Hartvig

PARIS: De svært solide Mads Hansen og Martin Gjeding får oppgaven med å lede kampen foran 15.800 tilskuere søndag ettermiddag. Det blir et knallhardt press på dommerne fra hjemmepublikummet.

- Jeg hadde et håp om at det ble spanjolene, sa Lie Hansen til NTB på lørdagens pressetreff.

Da var ikke oppsettet klart, men alt tydet på danske dommere.

- Hvorfor det?

- Det er litt typisk at man får danske dommere, og vi er fra Norge. Da skal man i hvert fall ikke vise at man gir fordeler til Skandinavia. Jo da, danskene er all righte, men jeg synes de fra Spania er de beste.

Hadde kreft

Oppsettet ble offentliggjort søndag formiddag. Det blir de meget erfarne Hansen og Gjeding som dømmer.

Hansen er tilbake etter kreftsykdom. Han ble akutt syk i 2012. Det ble konstatert lymfekreft.

Han gjorde comeback vel et år etter og dømte EM i hjemlandet.

Hos Norge har treneren Christian Berge og kaptein Bjarte Myrhol kommet tilbake etter kreftsykdom.

Fordel hjemmebane

Frankrike er storfavoritt mot Norge. Fordel av hjemmebane gjør det som et sunt utgangspunkt. Lie Hansen tror Norge har en ok sjanse med disse forutsetningene.

- Det har mye å si at det spiller på hjemmebane i Paris og den pakka der. Jeg tror vi kan vinne tre eller fire av ti.

- Hva tro du franskmennene sa når det ble Norge og ikke Kroatia i finalen?

- Fa...... Det vet at vi har slått dem i en tellende kamp før og slik sitter litt i hodet på folk. Vi merket det litt i semifinalen mot Kroatia. Vi slo dem, men det ble jevnt.

I puljespillet vant Frankrike 31-28 over Norge. Da blåste de iranske dommerne friskt i favør av hjemmelaget.

Det franske laget er meget godt, men ikke på nivå med de nesten uslåelige utgavene fra tidligere sesonger. (NTB)