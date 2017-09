Sport

VALLE (Dagsavisen): Nei, det er ikke Ronny Deilas VIF-menn som åpner Norges ferskeste fotballstadion. Det er Vålerenga og Kolbotns kvinnelag som blir midtpunktet i lørdagens åpningsfest på Valle.

Sterke på hjemmebane

– Dette gleder vi oss veldig til. Vi flytter fra mørket i Vallhall til lyset her, sier Ingrid Katrine Buer Søndenå.

Hun er spilleren med lengst fartstid i dagens VIF-lag. Og vi møter henne i landets bredeste spillertunnel, kledelig malt i rødt og blått. I Vallhall har de bare ett tap så langt denne sesongen, nå skal dette bli VIFs nye fort. Også for jentene.

- Vi har spilt bra i Vallhall, men jeg må innrømme det har vært litt dystert å gå inn i mørket der på de fineste sommerdagene, sier hun.

Fra nå av endres også hverdagen til dette laget.

– Nå skal vi faktisk ha fire kamper på rad her, mulighetene ligger foran oss, sier Søndenå, som er midtstopper på Toppseriens mest internasjonale lag.

Sju nasjoner

Her har vi spillere fra USA, Australia, Island, Danmark, Sverige og Mexico. Og Norge.

Når trener Kjell Edvin Gustad setter i gang treningen, foregår det på engelsk.

Årets VIF-lag skulle kjempe på øvre halvdel og håper de ennå kan det. Men søndagens 0-2 for Sandviken ødela mye. Tross klart flertall i sjanser, klarte ikke VIF å score.

Nå kommer alle topplagene i tur og orden til Vålerengas nye festarena.

– Vi skal slå Kolbotn, vi må tørre og være favoritter og vinne den første kampen her. Så kommer Avaldsnes, Stabæk og LSK Kvinner på rekke og rad og vi får skikkelige utfordringer. At vi også får semifinalen mot LSK her er moro, sier Søndenå, som kom til VIF fra Røa foran 2013-sesongen.

Men siden har utskiftningene vært altfor mange. Nå håper hun på mer kontinuitet for å kunne bygge opp et topplag.

– Årets gjeng er jo nesten helt ny, men vi merker nå etter åtte måneders samspill at vi nærmer oss noe. Vi har spilt jevnt med topplagene, sier hun.

Publikums mulighet

Lørdag er det gratis adgang for alle som vil se. Det vil si, man må ta ut en gratisbillett for å komme inn. NRK sender kampen direkte, på grunn av begivenheten, for dette er jo ingen toppkamp.

Men det blir mange aktiviteter rundt stadion og den offisielle åpningen skal foregå før kampstart.

Det kan bli tidenes mest sette seriekamp for kvinner i Norge.

Vil bygge noe

Kjell Edvin Gustad er årets nye VIF-trener og han tok jobben med den premiss at man nå kan bygge på sikt. Årets lag har allerede tatt flere poeng enn i fjor. Utfordringen er å beholde spillerne og bygge et miljø.

– Nå ser vi også at vi får opp unge spillere fra egen stall og det er viktig for å utvikle Vålerenga som klubb, sier Gustad, som har vært i klubben i forskjellige roller, både som spiller og trener, siden 2003. Han kjenner den på godt og vondt.

De siste årene har A-stallen gått gjennom evige skifter både blant spillere og trenere. Gustad håper å bygge en stabilitet som også kan gjøre at laget nærmer seg norsktoppen.

Vålerenga kvinnelags høstmeny på den nye arenaen

10.9: Kolbotn (serie)

23.9: Avaldsnes (serie)

27.9: Stabæk (serie)

30.9: LSK Kvinner (semifinale cup)

14.10: Trondheims/Ørn (serie)

4.11: LSK Kvinner (serie)

VIF er i dag nr. 7 på tabellen, Kolbotn nr. 10.