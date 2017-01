Hvor mange ganger orker han?

Sport

Aksel Lund Svindal har vist en forbløffende evne til å bryte nesten alle fysiske lover og komme tilbake på toppnivå som alpinist.

De fleste som blir rammet av en slik skadehistorie kommer seg tilbake på et eller annet nivå, men sjelden på topplan. Det viktigste for dem er at at de får gjenopprettet et ordentlig liv.

Hver gang Lund Svindal har stilt på startstrek etter sine lange avbrekk, har han levert prestasjoner i ultraklassen. Det er en tung mental øvelse å komme tilbake. Ikke bare en, men to og tre ganger.

Første lange avbrekk var vinteren 2007 da han falt stygt i Beaver Creek. Han kunne bokstavelig talt slått seg i hjel. Påfølgende vår fulgte vi ham på en langsom spasertur rundt Sognsvann. Da hadde han ganglag som en utslitt pensjonist, ikke en topputøver som skulle skade seg igjen ti år senere.

Karrieren var i fare, men Lund Svindal kom tilbake. Og vant og vant.

Neste tur ut i kulda var akillesskaden i oktober 2014. Da rakk han mirakuløst nok VM påfølgende februar. Men måtte trekke seg.

Så var det korsbånd og menisken som røk i januar i fjor. I desember var han tilbake og plasserte seg på seierspallen i super-G bak Kjetil Jansrud foran forbløffede trenere og konkurrenter.

Men han hadde vondt i kneet. Etterhvert uutholdelig vondt i kneet. Og nå er han operert igjen.

Da forsvant VM i 2017 og neste mesterskap er OL i PyeongChang i 2018. - Han er en av de råeste vi har med hensyn til det han nå skal gjennom, sier sportssjef Claus Ryste til NTB og sikter til gjenopptreningen som nå venter. Både mentalt og fysisk.

Får vi se en smilende og optimistisk Aksel Lund Svindal i desember? Mannen er umulig å avskrive. Fordi han er et fysisk og mentalt unikum.