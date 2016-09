Høgmo lar seg ikke stresse av negativitet

Av Steinar Bjerkmann

SANDVIKA: Gjentatte ganger måtte landslagssjefen svare på kritikken som er kommet de siste dagene, og som ble voldsomt forsterket etter den svake 0-1-kampen mot Hviterussland. Høgmo og noen av spillerne møtte mediene i Sandvika torsdag ettermiddag.

– Etter Ungarn-fadesen og den pinlige kampen mot Hviterussland, hva er din beskjed til dem som har begynt å tvile på ditt prosjekt?

– Jeg tenker at det er alltid å se bak resultatene. Vi hadde en bra kvalifisering sist. Vi var alle veldig skuffet over playoffen mot Ungarn. Nå handler det om en ny kvalik. Det er opp til oss å vise gjennom den kvaliken at vi klarer å skape entusiasme og tro på laget, svarte Høgmo på NTBs spørsmål.

Ikke bare utvikling

VG fulgte opp med en undersøkelse på nett der kun tre prosent mente at Høgmo er rett mann som landslagssjef.

– Tre prosent, det kan du mene mye om. Etter en slik kamp er galluptall ganske forutsigbare, svarrte Høgmo.

Som vanlig kom frasen om et landslag og spillere i utvikling.

– Sitter vi her og snakker om utvikling også i 2025, eller kommer Norge til mesterskap før den tid?

– Vi snakker om resultater, men du oppnår aldri resultater om du ikke klarer å utvikle deg i riktig retning. Det er mer en retorisk og reell bruk av begrep for hvordan vi nettopp skal skape resultater, sa Høgmo på NTBs spørsmål.

Klar målsetting

TV 2 fulgte opp Høgmos lovnader om mesterskap da han tiltrådte i jobben i 2013.

– Vår målsetting er lagt av forbundstinget. Det handler om at vi skal bli blant de to beste i gruppa, enten vinne eller spille playoff. Der ligger lista. Det jobber vi etter, sa Høgmo.

– Alt annet er fiasko?

– Det får man vurdere, målsettingen er tydelig i alle fall, sa en nokså vag Høgmo.

Skader og usikkerhet

Groningen-proffen Ruben Yttergård Jenssen er hentet inn i den norske landslagstroppen.

Det bekreftet landslagssjef Per-Mathias Høgmo da han møtte pressen torsdag. Samtidig opplyste han at Rosenborg-spiller Jørgen Skjelvik trer ut av troppen som følge av lårskaden han pådro seg i 0-1-tapet for Hviterussland onsdag.

Alexander Søderlund har slitt med en brysom akillesskade under hele den pågående landslagssamlingen og er heller ikke aktuell for kamp søndag. St. Etienne-proffen reiser dermed tilbake til Frankrike.

Landslagssjef Høgmo har derimot ikke gitt opp å få trioen Markus Henriksen, Per Ciljan Skjelbred og Håvard Nordtveit klar.

– Markus trente lett i dag, etter å ha vært isolert i noen dager med mageinfeksjon. Han har begynt å holde på maten, så det ser bra ut. Per og Håvard trente også litt i dag, og vil bli testet mer på banen i morgen, sa Høgmo.

Som følge av Söderlunds skade blir Alexander Sørloth værende i den norske troppen også til Tyskland-kampen. (©NTB)