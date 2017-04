Hodebry for Deila etter slakt i Molde

Sport

Molde gjorde kort prosess på Vålerenga og vant med pene 4–0. Minst tre av målene kom etter store problemer i eget felt for Ronny Deilas menn.

– Var dette årsverste? fikk Ronny Deila spørsmål om.

– Ja på papiret i hvert fall. Vi fikk en dårlig start og kom under 0–2 på litt for enkle ting, og da dro vi det med oss gjennom hele kampen. Vi tapte fullt fortjent, sa Ronny Deila til NTB.

– Vi må vite hvor vi står. I fjor så slet vi med å holde oss helt fram til siste kamp. Vi må prøve å bli bedre enn det. Det har vi gode muligheter for, og vi har tre poeng mer enn i fjor. Jeg vet jo hva som bor i denne gjengen her. Jeg har sett dem spilte fantastisk fotball i vinter. Vi må bli enklere og tydeligere, sa Deila.

– Vi må få gutta bedre inn i rollene sine og gjøre dem trygge. Jeg gjentar, vi skal bli bedre enn i fjor og det laget her har ikke vært blant de seks beste på en mannsalder, i hvert fall siden 2010.

God Svendsen

Molde fikk en flott start på kampen, og før de var gått sju minutter av kampen kom Björn Bergmann Sigurdarson fram på kanten. Pasningen fant Sander Svendsen i fart som feide ballen i mål.

Gjestenes forsvar virket usedvanlig passive da Svendsen og Sigurdarson kombinerte og skar seg som varmt smør gjennom Vålerenga-feltet.

Fire minutter senere var Sigurdarson frampå igjen. Denne gangen havnet avslutningen hans i stanga, men ballen slo i ryggen på Vålerenga-stopperen Ivan Näsberg og i mål. Uansett et flott scoring hvor Babacar Sarr sto et delikat framspill av islendingen.

Gjestenes problemer innenfor egen 16 meter kom nok en gang til syne da Svendsen satte sitt annet mål for kvelden etter en corner. Ballen spratt fram og tilbake mellom Vålerenga-spillerne som i et flipperspill. Ingen fikk ballen unna før Svensen fikk satt beinet på ballen. I trekket like før reddet Abdi Ibrahim reddet på streken og slått ballen til corner.

Vålerenga hadde faktisk en del å bidra med offensivt, men det var ikke verre enn at Ole Gunnar Solskjærs menn ordnet opp de mulighetene Bård Finne og Ghayas Zahid kom til.

Problemene til Deila fortsatte også etter hvilen før alle tilskuerne hadde funnet tilbake til setene sine hadde Sigurdarson gjort 4–0 med et flott hodestøt med en Vålerenga-spiller i ryggen inne i feltet.

Ronny Deilas menn har vært alt annet enn tette bakover, og etter å ha holdt nullen i den første kamper er det blitt hele ti baklengs på tre neste kampene.

Ser konturene av et lag

– Det var det samme i fjor i kampen her. De har banespillet like mye som oss, men vi er ydmyke nok og vi er gode og tette i forsvar. Også har vi spisser som skaper sjanser for oss. De får tid og rom og med to tidlige scoringer så gjør jo det mye med kampen, sa Ole Gunnar Solskjær.

– Men vi begynner å se konturene av et lag og den identiteten som vi vil at den skal se ut.

Både tomålsscorer Svendsen og nesten tomålsscorer Sigurdarson sto fram som banens to dominanter.

– De to er spillere som man har lyst til å skryte av. De er ikke bare gode fotballspillere, men fantastiske typer på hver sin måte. Sander lever og ånder for fotball døgnet rundt, mens Björn kanskje er litt annerledes der. Har er pliktoppfyllende og gjør jobben sin, sa Molde-treneren som signaliserte at Svendsen er en mann å satse på framover.

Molde tok med seieren seg opp til annenplass på tabellen. Vålerenga med sine tre poeng har bare Viking bak seg.

(NTB)