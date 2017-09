Hockeyfeber møter Vålerenga

Sport

Vålerenga åpner den norske hockeysesongen med «hjemmekamp» på Gjøvik.

– Det blir et eventyr. Det er fantastisk at den fine hallen i Gjøvik kan bli brukt til en slik kamp, sier tidligere Furuset-gutt og Storhamar-helt, Ole Eskild Dahlstrøm til Dagsavisen.

At åpningskampen spilles på en fredag er uvanlig, men skyldes åpningen av VIFs nye fotballstadion i Oslo i helgen. Ved å legge kampen til Gjøvik betyr det at gjestene fra Hamar får den korteste reiseveien og antakelig den største støtten fra tribunen.

– Jeg tar av meg hatten for Storhamar og det engasjementet og entusiasmen de har klart å få fram, sier VIF-sjef Roy Johansen som også gleder seg veldig til kampen.

Og kanskje har han god grunn til å glede seg. Vålerenga og Storhamar møter hverandre nemlig for tredje året på rad i første runde. De to foregående har vært spilt i Hamar OL-amfi, og Vålerenga har vunnet begge. Ifølge Ole Eskild Dahlstrøm er Vålerenga gode i rollen som festbrems.

– Du får gode odds på Vålerenga-seier, men om keeper (Steffen) Søberg står på huet er det selvfølgelig mulig, sier han.

Han tror likevel at årets utgave av Storhamar, med blant andre Patrick Thoresen tilbake, blir for sterke for VIF.

– I Hamar er det feber. Da Patrick ble klar tok det helt av, sier Dahlstrøm som også denne sesongen vil være ekspertkommentator på TV 2s hovedkamper.

