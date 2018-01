Hetland avskriver ikke Northug

Sport

Av Egil Sæther

VAL DI FIEMME: Northug fikk ingen oppmuntrende opplevelse under skandinavisk cup søndag formiddag. I de svenske løypene endte han helt nede på 48.-plass. Trønderen ble slått med over fem minutter.

– Petter ble et stykke bak, men det er bra å se at han går skirenn igjen og er på start, sa Hetland til pressen etter Tour de Ski-avslutningen i Val di Fiemme.

– Hvordan leser du resultatet?

– Det er en gjennomkjøring. Jeg er ganske sikker på at vi ser en atskillig skarpere Petter i NM til uka.

Northug har gått svært få konkurranserenn i vinter. 32-åringens opprinnelige plan var å trene hjemme, men i siste liten gjorde han helomvending og stilte likevel til start på den 30 kilometer lange fellesstarten i Piteå.

Les også kommentar: Får Klæbo ønsket sitt oppfylt? http://www.dagsavisen.no/sport/klebos-tynne-northug-hap-1.1080675

Spent

Der begynte han å falle av for ordentlig før løperne var halvveis. Northug kjemper en hard kamp om å få bli en del av den norske OL-troppen. Hetland gir ikke uttrykk for at han er bekymret.

– Hvis ikke Petter er med og slåss oppe i teten, har ikke han hodet til å kjempe om en 25.-plass. Det har han aldri gjort, og det er ikke noe han kommer til å gjøre heller. For Petter var det viktigst å få den gjennomkjøringen og bli ferdig med løpet, sa han.

– Jeg klarer ikke å svartmale situasjonen til Petter. Jeg gleder meg til NM og til å se ham mot de beste i Norge, sa Hetland.

– Du tror han fortsatt har det i seg?

– Ja.

Håper planen fungerer

Landslagssjef Vidar Løfshus syntes det var vanskelig å vurdere Northugs løp.

– Jeg har verken snakket med Petter eller (Stig Rune) Kveen. Det er umulig å tolke noe ut av det (plasseringen). Alle vet hvordan det er med Petter når han blir hektet av, sa Løfshus.

– Det må bli bedre til torsdag?

– Han må få flyttet noen gir før torsdagen, ja. Jeg regner med at han har en plan, og jeg håper han viser at den fungerer.

NM på Gåsbu starter med klassisk sprint torsdag.

– Der kjemper han mot (Pål) Golberg, (Eirik) Brandsdal og (Sondre Turvoll) Fossli, sa Løfshus søndag.

– Må han være foran alle de tre?

– Ja, han bør jo helst det om han skal være med til OL. Det er sånn det fungerer.

– Er det game over om han ryker før finalen?

– Da er det Planica som er siste runde. Der må han i hvert fall til en finale og helst være på pallen.

Det siste OL-uttaket blir gjort kort tid etter verdenscuphelgen i slovenske Planica 20. og 21. januar. (NTB)