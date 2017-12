Her straffes United på overtid av overtiden

Av Anders Møllersen

Manchester United er et steg nærmere å bli akterutseilt i kampen om Premier League-tittelen etter å ha spilt 2-2 mot ti manns svake Leicester lørdag.

Kun seier var godt nok for tabelltoer Manchester United etter at naboen Manchester City innkasserte sin 17. strake seier tidligere lørdag.

José Mourinhos menn fikk imidlertid ingen drømmestart. Jamie Vardy fikk høre nettsus først etter en mønsterkontring.

Juan Mata så ut til å bli tungen på vektskålen. Spanjolen tryllet ballen i mål to ganger, først fra elleve meter etter et innlegg, før han snudde til 2-1 med et kunst-frispark.

Seieren så ut til å bli sikret da Thomas Amartey fikk to raske dumme gule kort, men Manchester United sløste med sjansene i overtall, og på overtid av overtiden kjempet Harry Maguire ballen i mål etter en dødball.

– Mål i siste sekund, det er veldig stort for oss. De hadde sjanser til å drepe kampen, mens Kasper Schmeichel dro fram noen viktige redninger for oss, sa Maguire til Sky Sports.

– Det føles som en seier, men det er bare ett poeng mot et godt lag, la han til.

Resultatet sørger for at det øker til 13 poeng mellom de to byrivalene. Chelsea på tredjeplass er ytterligere tre poeng bak.

– Vi vant ikke fordi vi bommet og tullet bort sjansene. I siste minutt gjorde vi en stor feil defensivt. Det er flere feil som følger etter hverandre, sa United-manager Mourinho til Sky Sports.

Kontring

Manchester United hadde initiativet i innledningen mot Leicester, men ble kontret i senk etter 31 minutter. Wilfred Ndidi banket ballen i bakrom til Riyad Mahrez, som ventet på Jamie Vardy. Hurtigtoget fikk til slutt ballen, og alene med David de Gea bredsidet han den kontrollert langs bakken i det lengste hjørnet.

Fem minutter før pause kom imidlertid bortelaget tilbake. Et innlegg havnet hos Jesse Lingard, som la igjen ballen til Juan Mata. Spanjolen så opp og plasserte ballen i mål like ved stolperota.

Ti minutter ut i annen omgang burde Christian Fuchs gitt hjemmelaget ledelsen. Venstrebacken fikk ballen på bakre stolpe. De Gea var utspilt av det smarte innlegget fra høyre, men Victor Lindelöf, som erstattet en skadd kaptein Antonio Valencia, reddet skuddet på streken.

Rødt kort

Manchester United kontret umiddelbart, og Anthony Martial var fremst og alene med keeper, men franskmannen blåste ballen over.

Sju minutter senere viste Mata hvordan det skulle gjøres. Martial skaffet et frispark i farlig skuddposisjon, og Mata bøyde ballen over muren i mål bak Kasper Schmeichel på utsøkt vis.

Jesse Lingard fikk muligheten alene med keeper etter 71 minutter. Unggutten rundet Schmeichel, men traff stolpen da han skulle avslutte.

Manchester United fikk egentlig en enklere oppgave med å forsvare ledelsen etter at innbytter Thomas Amartey fikk to gule kort med fem minutters mellomrom. Ghaneseren entret banen i det 57. minutt, fikk første gule kort drøye ti minutter senere, før kampen var over for hans del fem minutter etter det igjen.

Men i stedet for en avgjørelse sørget Maguire for poengdeling. (NTB)

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 19. runde:

Brighton – Watford 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Pascal Gross (64).

30.473 tilskuere.

Burnley – Tottenham 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Harry Kane (str. 7), 0-2 Kane (69), 0-3 Kane (79).

Everton – Chelsea 0-0

39.191 tilskuere.

Leicester – Manchester U. 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Jamie Vardy (27), 1-1 Juan Mata (40), 1-2 Mata (60), 2-2 Harry Maguire (90).

32.202 tilskuere.

Rødt kort: Daniel Amartey (74, to gule), Leicester.

Manchester C. – Bournemouth 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sergio Agüero (27), 2-0 Raheem Sterling (53), 3-0 Agüero (79), 4-0 Danilo (85).

54.270 tilskuere.

Southampton – Huddersfield 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Charlie Austin (24), 1-1 Laurent Depoitre (64).

29.675 tilskuere.

Stoke – West Bromwich 3-1 (2-0)

Mål: 1-0 Joe Allen (19), 2-0 Maxim Choupo-Moting (45), 2-1 Salomón Rondón (51), 3-1 Ramadan Sobhy (90).

29.057 tilskuere.

Swansea – Crystal Palace 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Luka Milivojevic (str. 59), 1-1 Jordan Ayew (77).

20.354 tilskuere.

West Ham – Newcastle 2-3 (1-1)

Mål: 1-0 Marko Arnautovic (6), 1-1 Henri Saivet (10), 1-2 Mohamed Diamé (53), 1-3 Christian Atsu (61), 2-3 André Ayew (69).

56.955 tilskuere.