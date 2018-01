Hegle Svendsen tilbake med et smell

Sport

Av Ole Henrik Tveten

Svendsen mistet rennene både i Hochfilzen og franske Annecy før jul på grunn av sykdom. Fredag var han tilbake i verdenscupsirkuset på beste måte. To fulle hus i det sure tyske vinterværet ga plass i seiersstriden helt inn på oppløpet.

Der måtte han strekke våpen mot de siste sesongenes skiskytterkonge, franske Martin Fourcade, men knep andreplassen foran Johannes Thingnes Bø. 8,1 sekunder skilte Svendsen og Fourcade, mens Bø var ytterligere to sekunder på etterskudd.

– Formen kjennes veldig bra ut, men det siste lille mangler for å gå grisefort, sa Svendsen til NRK.

– Jeg hadde egentlig ingen forventninger og prøvde bevisst å senke dem. Sånn sett er jeg veldig fornøyd med det som skjedde. Jeg kjenner at jeg er rusten etter ikke å ha gått renn på så lenge og har fortsatt litt å gå på, men det var deilig å bli nummer to, tilføyde han.

Stabile Fourcade tok sesongens tredje verdenscupseier, og han har dermed vært på pallen i samtlige individuelle renn denne sesongen.

For Svendsen var andreplassen sesongens første pallplass og et klart bevis på at trønderen er på vei mot solid OL-form.

Rakettfart

To bomskudd kostet Johannes Thingnes Bø seieren, men kolossal fart i sporet ga tredjeplass.

I mål skilte det kun 10,2 sekunder opp til Fourcade. Det sier det meste om langrennsfarten til Bø, som hadde vært ute i to strafferunder mer enn franskmannen.

– Jeg kom godt i stilling og har jobbet med å skyte raskere på liggende i julen. Jeg klarte imidlertid ikke å beholde roen og lot meg rive litt med igjen. Der har jeg en svakhet, sa Bø til NRK om de to bommene på første skyting.

Fourcade kunne feire sin verdenscupseier nummer 66.

Regnvær og varierende vind gjorde forholdene krevende for løperne i den tyske skimetropolen. De norske løperne taklet imidlertid forholdene bra og hadde åpenbart gode ski.

Fort gikk nemlig også storebror Tarjei Bø, og med fullt hus på liggende skjøt han om seieren på stående. Der ble det én strafferunde, og dermed forsvant muligheten til å ta sesongens andre verdenscuptriumf.

Femteplass var det imidlertid ingen grunn til å henge med hodet over. Stryningen beviste igjen at han er i rute til OL i Pyeongchang.

Bjørndalen-trøbbel

Lars Helge Birkeland kjemper hardt for en plass i OL-troppen. Fredag lyktes ikke den vanligvis så treffsikre Birkenes-gutten hundre prosent. Én runde på liggende ble for dyrt, men god ståendeskyting og bra fart i sporet ga 15.-plass til slutt.

Det gir et godt utgangspunkt på jaktstarten også for Birkeland.

Syk før jul var også Henrik L'abeé-Lund. Han fikk det tungt i Oberhof og skjøt på seg fire strafferunder. Det ga en plass langt ned på resultatlista. Oslo-gutten styrket dermed heller ikke sine OL-sjanser.

Det gjorde så definitivt ikke Ole Einar Bjørndalen heller. Skiskytterkongen fra Simostranda var ikke i nærheten av å matche konkurrentenes fart i langrennssporet, og med to bom på standplass ble det en tung dag for 43-åringen.

Fullt hus på stående var mager trøst for veteranen. (NTB)