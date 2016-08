Haugesund lå under med to, men slo Brann

Av Adrian Richvoldsen

Haraldseid fikk sjansen på frispark etter 81 minutter og skrudde ballen over muren og rett i krysset, utakbart for Brann-målvakt Alex Horwath.

– Dette var ubeskrivelig deilig. Det var årets kamp for oss, og å få være med å vinne med laget mitt er helt fantastisk. Dette var en lagseier, og jeg var bare med på å sette kronen på verket, sa Haraldseid til TV 2 etter kampslutt.

Før hans scoring hadde kampen tatt fyr etter at gjestene gikk opp til både 1-0 og 2-0 med kun to minutters mellomrom.

Kristoffer Barmen headet Brann i ledelsen etter 28 minutter, før Steffen Lie Skålevik omsatte Torgeir Børvens innlegg i mål.

Slo tilbake

Haris Hajradinovic reduserte til 1-2 etter 36 minutter på straffe etter at Sivert Heltne Nilsen hadde revet FKH-kaptein William Troost-Ekong over ende på en corner.

Og like før pause var Haugesunds nigerianske kaptein nok en gang i begivenhetenes sentrum. Et ettertrykk fra en corner endte i beina til midtstopperen, som satte inn 2-2.

Den andre omgangen inneholdt ikke like mange scoringer som den første, til tross for at Barmen hadde alle tiders mulighet til å bli tomålsscorer da han på 2-2 kom alene med FKH-keeper Per Kristian Bråtveit.

Lobbforsøket gikk imidlertid over mål, og i stedet var det hjemmelaget som stakk av gårde med alle tre poengene.

Tungt

– Det er tungt å tape en sånn kamp. Det var en fantastisk bra fight, men det er surt ikke å få med seg noe, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen etter kampen og la til at det ikke var noe å si på at Haugesund fikk med seg alle tre poengene til tross for flere Brann-muligheter og at kampen lenge sto og vippet.

Dommer Trond Ivar Døvle kom mye i fokus, både om straffespark har dømte og lot være å dømme. Brann mente seg snytt minst en gang.

Haraldseids kampavgjørende scoring gjør at FKH ligger på tredjeplass i eliteserien, mens Brann falt til fjerdeplass, ett poeng bak laget til Andrea Loberto. (©NTB)

KAMPFAKTA

Haugesund – Brann 3-2 (2-2)

Haugesund stadion: 7130 tilskuere.

Mål: 0-1 Kristoffer Barmen (28), 0-2 Steffen Lie Skålevik (30), 1-2 Haris Hajradinovic (str. 36), 2-2 William Troost-Ekong (45), 3-2 Kristoffer Haraldseid (81).

Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar.

Gult kort: Sivert Heltne Nilsen, Kristoffer Barmen, Steffen Lie Skålevik, Vadim Demidov, Ruben Kristiansen, Brann, Haris Hajradinovic, Haugesund.

Lagene:

Haugesund (3-5-1-1): Per Kristian Bråtveit – Vegard Skjerve, William Troost-Ekong, Nemanja Tubic – Kristoffer Haraldseid, Eirik Mæland (Liban Abdi fra 76.), Tor Arne Andreassen, Alexander Stølås, David Myrestam – Haris Hajradinovic – Torbjørn Agdestein.

Brann (4-3-3): Alex Horwath – Amin Nouri, Jonas Grønner, Vadim Demidov, Ruben Kristiansen – Fredrik Haugen (Kasper Skaanes fra 88.), Sivert Heltne Nilsen, Kristoffer Barmen – Torgeir Børven, Jakob Orlov (Azar Karadas fra 79.), Steffen Lie Skålevik (Erik Huseklepp fra 84.).