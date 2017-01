– Har aldri ment at Johaug jukset

Sport

Det sa Niels R. Kiær i sitt innledningsforedrag.

ADNs advokat mener at selv om Johaug har begått et regelbrudd ved å ha et ulovlig stoff i kroppen, kan hennes skyld betegnes som «ubetydelig». Strafferammen er da mellom ett og to års utelukkelse, og han mener at ADNs påstand om 14 måneder vil være en riktig straff.

– Fire år er for dem som jukser. Vi har aldri anført at Johaug ville jukse og få en prestasjonsfremmende effekt, sa han på et spørsmål fra dommer Ivar Sølberg.

Forklaringene stemmer

Antidoping Norges etterforskning har bekreftet lege Fredrik S. Bendiksens opplysning om at han kjøpte salven Trofodermin på et apotek i Livigno.

Det opplyste Kiær under sitt innledningsforedrag onsdag.

– Han brukte sitt eget kredittkort, og informasjon om dette er hentet inn. Det er riktig basert på bilag og regninger, sa Kiær.

Han sa også at det er dokumentert at Johaug hadde et blødende sår på leppen, og han la til at laboratoriets forklaring vil vise at resultatet av dopingprøven er forenlig med bruk av kremen i den oppgitte perioden.

Ikke aktsom nok

– Vi har ikke bevist at det er noen prestasjonsfremmende effekt, sa Kiær.

Han sa at manglende aktsomhet fra Johaugs og Bendiksens side er sakens kjerne.

– Sakens viktigste element er at hun ikke sjekket esken etter at hun fikk den av legen. Det er ikke tilstrekkelig for undersøkelsesplikten kun å spørre legen. En slik forståelse av reglene vil gjøre det umulig å håndheve dem, sa Kiær. (NTB)