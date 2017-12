Håper på 215 russere

Sport

44 dager før OL-ilden tennes i Pyeongchang, er det høyst uklart hvilke og hvor mange utøvere som vil marsjere inn som «OAR», Olympis Athletes of Russia.

Oppfylle krav

Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov sa i julehelgen til nyhetsbyrået R-Sport at han tror flere enn 200 av landets OL-kandidater vil få klarsignal av IOC (den internasjonale olympiske komité.

Han mener at 217 av de om lag 450 russerne som har forberedt seg til OL oppfyller kravene IOC har satt for deltakelse.

Et av vilkårene for å delta er at utøverne ikke har noen dopinghistorikk og at de har fulgt det kontrollregime som gjelder.

Var utestengt i fire år

En av de omstridte utøverne er den ferske verdensrekordholderen på 1500 meter skøyter, Denis Juskov. Han skal være frikjent for dopingmistanker av IOC, ifølge nettstedet «Insidethegames».

I 2008 ble han utestengt i fire år av det russiske landslaget på grunn av bruk av marihuana.

Juskov ble verdensmestere på 1500 meter i 2013, 2015 og 2016, og nylig satte han verdensrekord på distansen med 1.41,02 i Salt Lake City. Han tok ingen medaljer i Sotsji-OL.

– Min dopingdom hadde ingenting med prestasjonsfremmende midler å gjøre, sa han etter rekordløpet i USA.

Norges beste 1500m-løpere, Allan Dahl Johansson og Sverre Lunde Pedersen, er allerede tatt ut i den norske troppen.

Innen midten av januar ventes IOC-utvalget som skal godkjenne russiske kandidater å treffe sine første avgjørelser.

Skobrev utestengt

Rett før jul ble ytterligere elleve russiske utøvere utestengt fra OL på livstid, blant dem en annen skøyteløper, Ivan Skobrev.

– Skobrev hevder han er uskyldig dømt, men mener samtidig at Russland som nasjon har brutt teglene.

– Jeg tror ikke alt er fiksjoner og fantasier fra Grigorij Rodtsjenkov (varsleren), sier 34-åringen i et intervju til Sport-Express.

– Selv benekter han at han leverte inn rene urinprøver i den hensikt at de skulle brukes for å bytte ut prøver tatt under Sotsji-OL.

Per i dag er 43 russiske utøvere utestengt fra lekene i Sør-Korea, som innledes 9. februar.

I OL i Rio de Janeiro i 2016 fikk «godkjente» russere delta, mens nasjonen var utestengt fra Paralympics. Om det samme skjer med vinterens Paralympics, blir også avgjort i januar.