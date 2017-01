Gjerdalen ble historisk i Marcialonga

Av Per-Kristian Eriksen

Han ble den første løperen noensinne som sikret tre strake seirer i løpet som i år gikk for 44. gang, med en distanse på 57 kilometer. I det snøfattige terrenget gikk Gjerdalen taktisk smart og mot slutten hadde han full kontroll. Han fikk tid til å ta i mot laurbærkransen i det han gikk i mål i strålende sol.

Det var 14-15 løpere som var ganske samlet på vei inn i bakken som avslutter det tradisjonsrike løpet i Cavalese, men det sprakk fort opp inn i den avsluttende bakken. Fire mann skilte seg ut tidlig. Ved siden av Gjerdalen var det Morten eide Pedersen, Johan Kjølstad og Anders Aukland.

Veteranen Aukland var den første som måtte slippe, men han sprakk på ingen måte og holdt seg så tett på tettrioen at fjerdeplassen til Oseberg-løperen var under kontroll hele veien inn til mål.'

Etter at de tre beste hadde gjort opp om seieren kom Aukland inn 18, 4 sekunder bak lagkamerat Gjerdalen i Team Santander.

Gikk til angrep

Gjerdalen gikk smart. Han lå på skiene til Eide Pedersen opp den siste bakken, og like før tettrioen kom til toppen gikk Gjerdalen til angrep. Da gjensto det 600-700 meter å gå, og da Gjerdalen gikk ut fikk han raskt en liten luke. Han kontrollerte seg greit i mål som vinner.

Det er liten tvil om at det tøffe kjøret opp bakken inn mot mål hadde satt sitt preg på Pedersen som lenge hadde kontroll på Johan Kjølstad, men som måtte slippe ham foran seg på de aller siste meterne. Dermed ble det annenplass til Kjølstad med Eide Pedersen på tredje

Åtte nordmenn kom på de åtte første plassene. Nok en gang ble dette langløpet totalt dominert av de norske løperne, og det skilte 2,9 sekunder mellom de tre beste. Gjerdalen hadde så stor luke at han kunne stoppe opp, strekke armene over hodet og motta seierskransen før han skled over målstreken.

Kampen om annenplassen ble tettere, men Kjølstad gikk kastet seg noen så vidt det var foran Pedersen. Det skilte tre tiendedeler mellom dem.

Stian Hoelgaard og Øystein "Pølsa" Pettersen endte som nummer fem og seks. (NTB)

Resultater:

Langløpet Marcialonga, langrenn søndag, 57 km:

Menn:

1) Tord Asle Gjerdalen, Norge 2.08,36,9, 2) Johan Kjølstad, Norge 2.08,38,6, 3) Morten Eide Pedersen, Norge 2.08.38,9, 4) Anders Aukland, Norge 2.08.54,4, 5) Stian Hoelgaard, Norge 2.09.12,5, 6) Øystein Pettersen, Norge 2.09.22,5, 7) Andreas Nygård, Norge 2.09.25,7, 8) Torleif Syrstad, Norge 2.09.29,0, 9) Toni Livers, Sveits 2.09.29,5, 10) Petter Eliassen, Norge 2.09.29,9.

Kvinner:

1) Katarina Smutna, Tsjekkia 2.22.46,4, 2) Britta Johansson Norgren, Sverige 2.22.47,2, 3) Sara Lindborg, Sverige 2.27.08,6, 4) Astrid Øyre Slind, Norge 2.27.51,1, 5) Aurelie Dabudyk, Frankrike 2.29.05,2.