Fratar Russland VM og strammer grepet

Av Anders Møllersen

Den ekstraordinære kongressen i Hochfilzen ga tommelen opp for å ta VM-, OL- og verdenscupplasser fra nasjoner med dopingtatte utøvere, og å tidoble størrelsen på bøter til nasjonale forbund med dopingtatte utøvere.

Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.

– Jeg er svært fornøyd med utfallet, og det ble egentlig som ventet. Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side. Vi vil ha en ren skiskyttersport, og sånn sett var det ikke vanskelig å komme fram til de vedtakene som er fattet i dag, sier IBU-president Anders Besseberg til NTB.

Det internasjonale skiskytterforbundet gjennomførte sin ekstraordinære kongress dagen før VM innledes i Hochfilzen, som følge av utøvernes krav om handling etter avsløringene i McLaren-rapporten.

Der ble det dokumentert omfattende organisert russisk dopingjuks. Etter et møte i forbindelse med verdenscuprennene i Antholz i januar sendte 154 løpere et brev til IBU med krav om skjerpede reaksjoner, og det foranlediget onsdagens ekstraordinære kongress.

To av tre

To av tre konkrete forslag ble vedtatt av kongressen:

* Opp til én million euro i bot til forbund med dopingtatte utøvere. Det er en tidobling av dagens bøtenivå, men bøtene vil bli tilpasset hvert enkelt forbunds budsjett og økonomiske ressurser. For eksempel kan ikke en liten skiskytternasjon bøtelegges med en million euro.

* Inndragelse av kvoteplasser i VM, OL og verdenscupen for nasjoner med en eller flere dopingdømte utøvere.

Forslaget om åtte års utestengelse for utøvere som blir tatt i doping ble ikke vedtatt. Delegatene ble forelagt et brev fra WADA der det gjøres klart at IBU ikke kan innføre strengere utelukkelser enn WADA-koden åpner for, og forslaget ble følgelig ikke vedtatt.

Den franske stjernen Martin Fourcade truet nylig med å boikotte renn dersom det ikke ble tatt tøffere grep i kampen mot doping. IBU-presidenten avviser overfor NTB at den trusselen ble avgjørende for de raske grepene som nå er tatt.

– Det har ingenting med det å gjøre, sier han.

"Invitasjon"

De vedtatte forslagene vil bli innpasset i regelverket og iverksatt før sesongen 2017–18.

Kongressen besluttet å avstå fra en votering om å ta VM i Tjumen fra Russland. I stedet "inviterer" IBU-styret Russland til frivillig å gi fra seg mesterskapet innen 24. februar. Om så ikke skjer, vil styret sette i verk beslutningsprosessen for å ta mesterskapet fra russerne.

Til NTB sier Besseberg at han foreløpig ikke vet om russerne frivillig vil gi fra seg mesterskapet i 2021. Russlands skiskytterforbund har imidlertid tatt kraftig til motmæle mot dopinganklagene

IBU har frist til 28. februar med å gi WADA en utfyllende redegjørelse for hvorfor Tjumen i det hele tatt ble tildelt VM i 2021. Tildelingen skjedde på forbundets kongress i september, på et tidspunkt da den første av McLaren-rapportene allerede lå på bordet.

Vil ikke ta risiko

WADA har uttrykt bekymring rundt det å tildele et VM-arrangement til et land med et ikkefungerende antidopingbyrå. IBU-president Besseberg erkjenner at IBU har fryktet at Tjumen-tildelingen kan være et brudd på den såkalte WADA-koden. Derfor blir russerne nå bedt om å trekke seg.

– Vi kan stå i fare for å bli erklært "non compliant", og det ser vi på som en for stor risiko å ta. Derfor tok vi denne beslutningen for å være proaktive, sier han.

Hvor alvorlig det ville vært dersom forbundet ble erklært ikke å opptre i samsvar med WADAs regelsett, svarer IBU-presidenten følgende på:

– Det er litt vanskelig å si, men vi har undertegnet og sluttet oss til WADA-koden. Da er det et ansvar at vi følger den opp også.

At ikke prosessen med å frata Tjumen verdensmesterskapet i 2021 ble igangsatt tidligere, tillegger Besseberg det faktum at del to av McLaren-rapporten kom først i desember.

– Da så det plutselig ut til at omfanget av det som har skjedd i Russland var mye større enn det som kom fram i begynnelsen av september, sier han.

Jakten på et nytt arrangørsted for VM om fire år vil starte i løpet av kort tid. (NTB)