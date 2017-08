Sport

Denne uken knelte for første gang en hvit NFL-spiller under nasjonalsangen, i protest mot nasjonen USA, politivold og rasismen som minoriteter opplever og Donald Trump forfekter.

Cleveland Browns-spilleren Seth DeValve satte seg ned sammen med 12 andre spillere, blant andre Jamie Collins, Duke Johnson, Kenny Britt, Jabrill Peppers og Ricardo Louis under nasjonalsangen i treningskampen mot New York Giants mandag.

Les også: USA kan ikke betale for Trump-familiens Secret Service-vakter

Hvit spiller

Seth DeValve er den første hvite NFL-spilleren som kneler under nasjonalsangen. NFL, eller national Football League er ligaen for USAs største idrett, football (amerikansk fotball) og fanger de aller flestes interesse.

Man skal ikke tulle med flagget og nasjonalsangen, som ofte synges av en kjent person. Det er ikke vanlig for publikum å synge med.

Etter drapet i og demonstrasjonene i Charlottesville mente DeValve det var på tide å si ifra.

– Jeg ville sette fokus på at vi har en jobb å gjøre, sa DeValve ifølge Fox News .

Trener for Browns, Hue Jackson, sier han var infomert på forhånd.

– Vi respekterer spillerne våre, vi respekterer flagget. Gutta snakket med meg på forhånd, sier Jackson ifølge CNN.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Browns-spiller Peppers er klar på at det er mye urettferdighet i verden og at de ba for alle.

– Til sjuende og sist er vi alle mennesker og vi må bare stå sammen i tider som dette. Det var bare vi som sto samlet, en gjeng lagkamertaer som ba for verden, sa Peppers om protesten.

Les også: Møtt med rasisme i barneskolen

Patrioter

Foran sportsarrangementer i USA er det vanlig å spile nasjonalsangen «Star Spangled Banner». Kutymen er da å stå rett opp og ned og gjerne holde hånden over hjerteregionen og ta av lua.

De som ikke gjør det får ofte så ørene flagrer av «patrioter», militære og andre som har flagget i hagen.

I fjor protesterte quarterback i San Francisco 49ers Colin Kaepernick med å knele under nasjonalsangen og fikk enormt med kjeft fra alle kanter. Denne sesongen står han uten kontrakt.