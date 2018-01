Fannemel på pallen i nyttårshopprennet

Sport

Hornindal-hopperen slo til med 136,5 meter i finaleomgangen. Det var fire meter lenger enn det han fikk til i sitt første hopp. Fannemel klatret opp på pallen etter å ha vært nummer fem etter første omgang.

Tidligere hadde han fjerdeplass som sitt beste resultat i et av rennene i hoppuka.

– Det var kult å hoppe meg opp to plasser i dag, sa Fannemel til NRK.

Kamil Stoch var det ingenting å gjøre med. Polakken måtte vente veldig lenge før han fikk ta sitt siste hopp, men han holdt nervene i sjakk og landet på 139,5 meter som sistemann. Han slo det tyske hjemmehåpet Richard Freitag med 7,6 poeng.

Fannemel endte 13,2 poeng bak Stoch. Etter første omgang var avstanden 6,1.

Andreas Stjernen ble nest best av nordmennene. Trønderen klatret to plasser og ble nummer seks. Det er sterkt etter en tid med variable resultater. Stjernen hoppet 132 og 137,5 meter.

Opptur

Etter en første omgang der dårlige forhold ødela for mange av de norske, ble finaleomgangen en stor opptur. Spesielt for Johann Forfang og Daniel-André Tande.

Med kun 124 meter fikk kvalifiseringsvinner Forfang seiersmulighetene spolert allerede etter første hopp. Tromsø-gutten la seg inn på 17.-plass og var hele 18,2 poeng bak Stoch.

I finaleomgangen satt hoppingen mye bedre, og forholdene var heller ikke så verst. Dermed kunne Forfang fornøyd konstatere et svev på 138,5 meter. Det holdt til en 9.-plass.

– Han hadde vært med i sammenlagtkampen med to gode hopp, men dessverre ble det bare med det ene hoppet, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Østerrikeren beskrev Forfangs førstehopp som «ålreit», men ikke noe mer enn det.

– Med et bedre hopp hadde han klart 130 meter. Dette er ikke sammenlignbart med det han gjorde i går, sa Stöckl og viste til at Forfang var soleklart best med 140,5 meter i kvalifiseringen. Mange hadde pekt ut Tromsø-gutten som en av mandagens favoritter.

Slik skulle det ikke gå. Forfang fikk i første omgang klarsignal under forhold som var langt fra de beste, og han klarte ikke å presse seg lenger ned i bakken enn litt over K-punkt.

– Ekstremt viktig

Forfang var ikke alene om å heve seg i Garmisch-finalen. Også Tande fikk endelig fram et hopp han kunne glede seg over. Kongsberg-hopperen slo til med 139 meter mot 120,5 i første omgang. Med det klatret han opp fra 27.- til 15.-plass.

– Det var som om alle celler slapp seg løs i kroppen. Det var fantastisk godt. Jeg har lett etter et slikt hopp siden vi startet i Oberstdorf. Det er ekstremt viktig å få tilbake godfølelsen, sa Tande til NRK.

På samme tid i fjor vant 23-åringen nyttårsrennet i Garmisch.

Halvor Egner Granerud endte på 16.-plass etter svev på 132 meter i begge omgangene. Robert Johansson la seg inn på plassen rett bak. 27-åringen fikk i likhet med Forfang vanskelige forhold i første omgang, og med bare 123,5 meter var han nummer 23 før finalen. Johansson la på 8,5 meter i sitt annet hopp.

Overraskende nok klarte ikke Østerrike-stjernen Stefan Kraft å ta seg videre mandag. Han greide bare 122,5 meter i første omgang.

(NTB)