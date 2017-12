Sport

Av Egil Sæther

Falla ble satt grundig på plass av det sveitsiske hjemmehåpet og ble slått med 1,86 sekunder. Van der Graaffs seier kom svært overraskende og skapte selvsagt stor begeistring på tribunene i Lenzerheide.

Sophie Caldwell fra USA tok annenplass. Hun ble slått med 1,42 sekunder.

Falla var favoritten i finalefeltet. Hun vant sprintcupen forrige sesong, og i Tour de Ski står heller ikke den svenske rivalen Stina Nilsson på startstreken. Men lørdag var hun for sliten i jakten på en ny sprintseier.

– Jeg fikk kjempesyre. Det brenner i lår, armer og rygg. Jeg kjempet meg inn til tredjeplass. Jeg er fornøyd med egen ståpåvilje og guts, sa Falla til TV 2.

Uvel

27-åringen var mye mer utslitt enn det som er vanlig for henne.

– Det var tøffe tak i tak. Jeg var ikke helt i slag i dag. Jeg hadde en veldig tung dag, og det merket jeg allerede i prologen. Da fikk jeg kjempesyra. Det var vondt i hele kroppen. Jeg var uvel, kvalm og svimmel, og jeg var ikke helt meg selv. Det var så vidt at jeg kom meg til semifinalen, og så kom jeg meg med bakbeina inn i finalen og fikk en 3.-plass. Selv om jeg er vant til å gjøre det bedre, så er jeg litt fornøyd også. Det er ikke bare å hente pallplasser i verdenscupen, og det er ikke dårlig å komme inn til en 3.-plass på en tung dag. I dag ga jeg alt. Det var ikke noe igjen, sa Falla.

For første gang på veldig lenge ble hun slått i en finale der Sveriges Stina Nilsson ikke var med.

Gir seg

– Var det så tungt at du er bekymret for at det er noe annet enn høyden?

– Jeg vet ikke hva det er jeg. Det var litt sånn i Davos for noen år siden også. Følelsen var ikke sånn kjempebra, og jeg må nok ta en liten prat med legen og høre hva han sier om vurderingen framover. Jeg har ikke lyst til å ha denne følelsen i tre dager til. Men jeg er positiv så lenge det motsatte er bevist.

Falla forklarer hvorfor hun er skeptisk.

– Det er noe som ikke er bra når du kommer til mål og ser stjerner, og det er så vidt at du klarer å holde deg på beina. Det er ikke sånn det pleier å være. Jeg lå lenge på bakken og klarte ikke å reise meg. Den laktatmålingen der tror jeg ville ha vært høy.

– Gir du deg etter Oberstdorf?

– Ja, det gjør jeg i hvert fall. Det er absolutt siste frist.

Det er klassisk sprint første dagen i Oberstdorf 3. januar.

Stopp

Falla var eneste norske innslag i finalen. Ingvild Flugstad Østberg var sterk i både prologen og i kvartfinalen, men klarte ikke å ta seg videre fra semifinalen. Det gjorde heller ikke Hedi Weng.

Østberg måtte nøye seg med en femteplass i lørdagens semifinale. Hun var 1,08 sekunder bak heatvinner Falla.

Weng ble treer i den andre semifinalen, men denne gangen hadde hun ikke tiden på sin side. I kvartfinalen avanserte hun som såkalt «lucky loser».

Kanskje hadde Østberg brukt litt for mye krefter tidligere på Tour de Skis åpningsdag. Hun var prologens raskeste løper og ledet også hele veien i sin kvartfinale. Falla gikk på sin side videre på tid som treer i det samme heatet. I semifinalen slo Falla til og var best.

Etter første Tour de Ski-etappe er Falla 12,7 sekunder bak teten. Det er derimot Østberg og regjerende mester Weng som er bedre sammenlagtkort for Norge. De er bak med henholdsvis 29,2 og 31,3 sekunder.

Skuffet Jacobsen

For Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble det slutt i kvartfinalen. Hun valgte å være i tet i den lange utforkjøringen, men i snøværet var ikke det et lurt trekk. Konkurrentene gled lett forbi på vei inn mot oppløpet da Jacobsen mistet mye fart. 30-åringen var i mål helt sist.

– Nå er jeg veldig skuffet. Formen er bra, og jeg gjør akkurat som planlagt, men taktikken var dårlig. Det er det som gjør det mest surt. Jeg gjorde en taktisk bommert, for jeg føler jeg kunne ha gjort det bedre, men det kommer flere muligheter. Det er det Tour de Ski handler om, sa en preget Jacobsen til TV 2.

Også for Silje Øyre Slind sa det stopp i den første utslagsrunden. Oppdal-løperen ble nummer fem i sitt heat. Det samme opplevde Kathrine Harsem og Tiril Udnes Weng, som gikk inn til en fjerde- og femteplass i sin kvartfinale.

Tidligere på dagen røk Mari Eide, Thea Kroken Murud og Anne Kjersti Kalvå ut i prologen. Trioen klarte ikke å ende blant de 30 beste. (NTB)

PS! Den amerikanske stjernen Jessica Diggins var uheldig i finalen da hun brakk staven. Det gjorde hun for annen gang under Tour de Skis åpningsdag.