Eventyrkamp da Arsenal reddet poeng på overtid

Av Stian Grythaugen

Arsenal så ut til å gå på tap hjemme mot Chelsea, men to minutter på overtid berget Héctor Bellerín 2-2 og ett poeng på hjemmebane.

Uavgjort var egentlig ikke bra nok for verken Arsenal eller Chelsea onsdag. Hjemmelaget trengte alle poengene for å holde følge i kampen om en plass blant de fire beste i Premier League, mens Chelsea kunne overta andreplassen med seier.

Men uavgjort ble det i det som utviklet seg til å bli et fyrverkeri av en fotballkamp, en kamp Chelsea-manager Antonio Conte mente de burde ha vunnet.

– Når man har så mange sjanser må man vinne kamper. I stedet står vi her og snakker om uavgjort mot et godt lag, sa en frustrert Conte i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– Jeg er skuffet. Det samme er spillerne, sa Conte som i løpet av kampen så sin spiss Álvaro Morata brenne flere gedigne sjanser.

Langs streken

I kampen om de viktige poengene stilte et skadeplaget Arsenal med en nykomponert forsvarsrekke, der spesielt Calum Chambers virket rusten. Og nettopp Chambers forærte Morata kampens første store sjanse etter 13 minutter.

Spissen kom helt alene med Arsenal-keeper Petr Cech, men kun en svak avslutning til side for mål hindret ledelse til bortelaget.

Kort tid etter var det igjen utrolig at ballen ikke havnet i nettet. Denne gangen var det Arsenal som tråklet seg gjennom i Chelseas sekstenmeter. Alexis Sánchez sendte av gårde en avslutning som gikk innom hansken til Thibaut Courtois, på innsiden av spanjolens høyre stolpe, langs streken og inn i den andre stolpen før den til slutt havnet i hanskene til keeperen.

Courtois gjorde flere gode redninger i likhet med sin keeperkollega på andre enden av banen, men lagene gikk til pause uten å ha scoret mål.

Full strekk

Annen omgang fortsatte der den første slapp. Begge lag produserte store sjanser på løpende bånd, men forskjellen var at ballen havnet i nettet.

Først tok Arsenal ledelsen 1-0 ved Jack Wilshere. 26-åringen banket ballen inn via stolpen etter 63 minutter, før Chelsea fikk straffe få minutter senere. Héctor Bellerín traff hælen til Eden Hazard, sistnevnte gikk i bakken og dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket. Straffen tok belgieren selv og satte ballen sikkert i mål.

Arsenal-manager Arsène Wenger var ikke overraskende uenig med dommerens avgjørelse og kalte avgjørelsen en farse.

– Det var en fantastisk kamp. Vi scoret først, men igjen får vi en tvilsom straffe mot oss, sa Wenger.

Halvspretten

Ingen av lagene virket fornøyde med uavgjort, og både de røde og de blå fortsatte å produsere sjanser. Seks minutter så Marcos Alonso ut til å bli matchvinner da han fra kort hold sendte Chelsea i føringen etter ett innlegg fra Davide Zappacosta.

– Det så ut som vi skulle tape kampen, men heldigvis fant vi krefter nok til å utligne til 2-2, sa Wenger og siktet til Belleríns scoring to minutter på overtid.

Spanjolen banket ballen på halvspretten og i mål fra sekstenmeteren, og sørget for poengdeling.

– Kanskje var det et rettferdig resultat, la franskmannen til.

Traff tverrliggeren

I løpet av de to siste overtidsminuttene kom Morata igjen alene med keeper, men satte ballen rett på Cech. Returen satte Zappacosta knallhardt i tverrliggeren.

Med uavgjort ligger Arsenal fortsatt på sjetteplass med 39 poeng, fem poeng bak Liverpool på fjerdeplassen. Chelsea er nå oppe på 47 poeng, ett bak Manchester United på andreplass og 16 poeng bak serieleder Manchester City.

Dette var det første av tre møter mellom lagene denne måneden. Arsenal og Chelsea ble også trukket mot hverandre i ligacupens semifinale, der kampene spilles 10. og 24. januar.

Neste serierunde reiser Arsenal til Bournemouth, mens Chelsea tar imot Leicester. (NTB)

Engelsk eliteserie fotball onsdag, 22. runde:

Arsenal – Chelsea 2-2 (0-0)

Mål: 1-0 Jack Wilshere (63), 1-1 Eden Hazard (str. 67), 1-2 Marcos Alonso (84), 2-2 Héctor Bellerín (90).

59.379 tilskuere.