Eventyret er over for Leicester

Av Steinar Bjerkmann

Engelskmennene jaget febrilsk etter at Jamie Vardy utlignet til 1-1 i tirsdagens returkamp, men gjestene holdt unna og gikk videre med 2-1-sammenlagt.

Bortemålsregelen gjorde det ekstra vanskelig. Da Vardy ordnet 1-1, måtte Leicester fortsatt ha to mål for å avansere til semifinalen.

Mye av spenningen forsvant da Saúl headet de spanske gjestene foran etter 26 minutter. Leicester tapte 0-1 i Spania i forrige uke, og med bortemålsregelen måtte CL-debutanten scoret tre mål.

- Vi ga absolutt alt vi hadde, spesielt i 2. omgang. De måtte blokkere på streken flere ganger, sa Vardy til BT Sport.

- Dessverre ville det seg ikke. På en annen dag hadde de kanskje gått inn, men vi kan være stolte, fortsatte Leicester-spissen.

Shakespeare-løft

Leicester har fått et løft etter at Craig Shakespeare tok over manageransvaret etter at gulltrener Claudio Ranieri ble sparket, men alle eventyr har en slutt.

Forrige sesongs sensasjonelle Premier League-mester maktet ikke å ta seg til en like sensasjonell semifinale i mesterligaen.

- Vi ga dem trøbbel med vilje og engasjement. Det er ingen skam å tape for et lag av det kaliberet, sa Shakespeare til BT.

- Vi hadde momentum med oss etter at Vardy scoret, men fikk ikke det andre målet da muligheten bød seg. Det ville seg ikke, men hele klubben, spillere, fans og eiere kan være stolte, sa Leicester-manageren.

Det ble riktignok trykk i Leicester-angrepene etter at Vardy utlignet til 1-1 etter at timen var spilt. Etter et lurt innlegg og litt fram og tilbake, kunne Leicesters storscorer trykke inn målet som skapte en viss spenning.

Kontringssterke Atlético hadde imidlertid fått kampen inn i sitt spor da en umarkert Saúl Ñíguez iskaldt headet inn 1-0. En haug av Leicester-spillere glemte å følge med på Saúl, mens keeper Kasper Schmeichel ikke nådde ned i tide for å avverge hodestøtet. Markeringssvikten gjorde at spanjolene kunne spille enda mer kompakt.

Selv Schmeichel ble med opp mot slutten, men Atlético holdt unna og er klar for semifinale.

For tredje gang i E-cupens historie ble Leicester slått ut av nettopp Atlético Madrid.

Atleticos 100. CL-mål

Vertene måtte klare seg uten suspenderte Robert Huth, men kaptein Wes Morgan kom seg gjennom en sen legesjekk og rakk kampen. Morgan har slitt med nerver i klem i ryggen og stått over flere kamper i det siste.

Saúl scoret for øvrig Atleticos 100. mål i Champions League. Juan Esnaider scoret det første mål i en 4-0-seier mot Steaua Bucuresti i 1996. I den kampen scoret også nåværende Atletico-trener Diego Simeone.

Atlético er klar for sin sjette semifinale i den gjeveste E-cupen.

Leicester vant sine seks første kamper etter at Shakespeare erstattet Ranieri, men har siden tapt tre av fire kamper. (NTB)

KAMPFAKTA

Leicester – Atlético Madrid 1-1 (0-1), sammenlagt 1-2

Mål: 0-1 Saúl Ñíguez (26), 1-1 Jamie Vardy (61).

31.000 tilskuere.