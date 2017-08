Dette er dommen fra CAS

Sport

Dette er pressemeldingen Idrettens voldgiftsrett (CAS) sendte ut om avgjørelsen i Therese Johaug-saken:

Lausanne, 22. august 2017

«Idrettens voldgiftsrett (CAS) har tatt til følge anken fra Det internasjonale skiforbundet (FIS), har satt til side avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité fra 10. februar 2017 og har fattet en ny avgjørelse om at fr. Johaug utestenges i en periode på 18 måneder med start 18. oktober 2016.

I perioden 4.–15. september 2016 brukte den norske skiløperen Therese Johaug en krem (Trofodermin) kjøpt for henne i Italia av en landslagslege for å behandle akutt solbrente lepper. Virkestoffene oppgitt på pakken inkluderte Clostebol-acetat (0,5 prosent), et anabolt virkestoff oppført på Verdens antidopingbyrås (WADAs) forbudsliste og forbudt brukt ved alle anledninger, i og utenfor konkurranse.

Fr. Johaug gjennomgikk 16. september 2016 en dopingtest utenfor konkurranse, og den avslørte spor etter Clostebol. Etter undersøkelser og saksbehandling fattet Norges Idrettsforbund 10. februar 2017 en avgjørelse der fr. Johaug ble straffet med 13 måneders utelukkelse gjeldende fra 18. oktober 2016, datoen da hun ble midlertidig suspendert.

6. mars 2017 leverte Det internasjonale skiforbundet inn en anke til CAS med begjæring om rimelig forlengelse av Johaugs utelukkelse, til 16–20 måneder.

Saken ble behandlet av følgende CAS-dommere: Herr Romano F. Subiotto QC fra Belgia/Storbritannia (president), herr Markus Manninen fra Finland og herr Jeffrey G. Benz fra USA. En høring ble avholdt i CAS-hovedkvarteret 6. juni 2017.

Etter å ha gått gjennom saken i full bredde, kom panelet til at fr. Johaug hadde unnlatt å gjøre en grunnleggende undersøkelse av pakningen, der det ikke bare var oppgitt et forbudt stoff blant ingrediensene, men der det også sto en klar dopingadvarsel. Slike unnlatelser førte til en overtredelse av antidopingreglene i kontrast til hennes ellers plettfrie antidopinghistorie. Likevel kom panelet til at man for å garantere likhet i anvendelse av antidopingreglementet var nødt til å ilegge en passende straff, i tråd med graden av skyld. Av denne grunn merket panelet seg at i tilfeller med ikke betydelig («non-significant») skyld foreskriver Verdens antidopingkode av 2015 utelukkelse fra 12 til 24 måneder, og kom til at passende straff i denne saken er utelukkelse i 18 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016.»

