Derfor starter Northug søndag: - Han er gira

Sport

Av Jørn Henriksen Skjærpe

Stig Rune Kveen, Northugs personlige trener, bekrefter at langrennsstjernen går fellesstarten søndag.

– Hvorfor har Northug ombestemt seg?

– Det har vært litt fram og tilbake med Petter rundt veien videre. Grunnen til det er at han fikk seg en liten utfordring med motivasjonen etter at han ikke fikk gå Tour de Ski. Petter hadde jo et sterkt ønske om å bruke touren som formoppkjøring. Nå ønsker han likevel å gå i Piteå. Han er «gira». Det er bra at han får seg en gjennomkjøring der, sier Kveen til NTB.

– Er det trenerteamet som har gitt ham en liten «dytt», eller har han funnet ut dette selv?

– Man prøver å argumentere med positive ting, men det er Petter som bestemmer, svarer Kveen.

– Hvordan føler han seg? Er han sykdomsfri og i form?

– Petter er sykdomsfri og i trening. Han har et ønske om å konkurrere, svarer Kveen.

Før helgen sa treneren til NTB at Northug kom til å trene hjemme framfor å gå i Piteå, men i siste liten ble det altså en endring på de planene.

Til uken er det NM på Gåsbu. Der skal Northug delta i jakten på å få en plass i den norske OL-troppen. Han er allerede tilbudt plass i verdenscuprennene i Planica kort tid etter NM.

PS. Northug fylte 32 år lørdag. (NTB)