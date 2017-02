Derfor nøler Johaug med å anke dommen

Sport

Dommen på 13 måneders utestengelse, som ble kjen tfredag, var som ventet. Hun får sin straff, men rekker å forberede OL-starten i PyeongChang om akkurat ett år. Blir denne dommen stående, har hun sonet utestengelsen ferdig 18. november i år og kan fra da av trene med landslaget igjen.

Men det internasjonale skiforbundet (FIS) kan også anke. - FIS vil vurdere den norske beslutningen når vi har lest dommen og diskutert med WADA, skriver pressesjefen Jenny Wiedeke i en sms til finske Ilta-Sanomat. Der vil vurderingen handle om dommen er for mild. Flere i FIS-systemet har tidligere synset om to års utestengelse.



Føler seg uskyldig

Johaugs problem er at hun uansett mener hun er helt uten skyld. Hun synes det er helt urimelig at bruk av en leppekrem gjør at hun får en dopingdom på rullebladet. For det har hun nå. Hun føler seg stigmaitsert som dopingbruker. I manges øyne er hun det allerede. Bare en frifinnelse kan ta vekk det stempelet. Men på veien til en tilsynelatende vanskelig frifinnelse, kan hun miste OL.

– Jeg er glad for at domsutvalget ser at det ikke var noen prestasjonsfremmende hensikt eller effekt ved bruken av leppekremen. Jeg er også glad for at utvalget er enig i at jeg ikke hadde noen grunn til å tvile på de forsikringer jeg fikk av landslagslegen. Jeg skjønner at dopingreglene må være strenge. Det føles likevel feil at jeg kan få tretten måneders utelukkelse for bruk av en leppekrem, sa Johaug via sin advoat Christian B. Hjort i går.

Selv er hun på Sjusjøen og trener.



Flere kan anke

Anker hun, kan hun risikere at straffen blir utvidet. Og, ikke minst: Det blir nye måneder med usikkerhet og tvil. I Sverige og Finland er det reaksjoner på at dommen "er tilpasset" OL-start. - Det er jo litt pinlig, sier den sportskommentatoren Lasse Anrell til Aftonbladet.

I følge Pekka Holopainen, langrennsekspert i den finske avisa Ilta-Sanomat, tyder mye på at saken vil bli anket fra FIS side.

– I følge det finske styremedlemmet Martti Uusitalo er det ganske opplagt at FIS anker til CAS (idrettens voldgiftsrett) og vil ikke være fornøyd med en straff mildere enn to år, sier Holopainen til Expressen.

- Jeg har ikke lest dommen i sin helhet, men straffen er vel på linje med det CAS har dømt i tilsvarende saker. Men i følge den finske CAS-dommeren Olli Rauste, som jeg har snakket med, finnes det eksempler der utøveren har vært mye mer nøye med vedkommende har fått i seg og tross det fått opp til fire års utestengelse fortsetter Holopainen.

Dommen er en måned kortere enn innstillingen fra Antidoping Norge. De har også ankerett, sammen med WADA (det internasjonale antidopingbrået) og FIS (det internasjonale skiforbundet).

– Vi vil bruke noen dager på å lese dommen grundig og vurdere begrunnelsen nøye før det tas en endelig avgjørelse om en eventuell anke. Påtalenemnda merker seg at NIFs domsutvalg deler vårt syn på at utøver har et personlig ansvar, sier prosessfullmektig for Antidoping Norge, Niels R. Kiær, i en pressemelding.

Under saken på Ullevaal stadion gikk Johaugs advokat inn for full frifinnelse, subsidiæerten mildere straff.

– 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket, svarte Hjort om eventuell anke da.

Det ble altså en måned kortere.



Får råd

Landslagssjef i langrenn, Vidar Løfshus, synes dommer streng, men håper å få Johaug klar til OL om ett år.

– Hun hadde håpet hun skulle få en kortere straff. Men jeg håper at når hun får dette litt på avstand, så får hun tilbake glimtet i øyet og kan bruke OL som en motivasjonsfaktor, sier landslagssjefen til NTB.



12 måneder minimum

Han beskriver en utestengelse på 13 måneder som helt forferdelig for Johaug. Også personlig mener Løfshus at straffen er streng.

I følge WADAS regelverk er minstestraffen for å ha fått anabole steroider i kroppen, 12 måneder. I så måte har Johaug fått nesten den mildeste straffen hun kunne få.

– Vi er fortvilet over hvordan Therese har det og føler med henne. Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis, sier skipresident Erik Røste.

Om to uker begynner VM på ski i Lahti. En avgjørelse om anke fra WADA eller FIS side kan komme i det VM starter. Velger ingen å anke, blir dommen rettskraftig og Therese Johaug vet hva hun har å forholde seg til.

PS. Dommen er på 12 A4-sider. Bare der får man utdypningen for domsutvalgets avgjørelse.

FAKTA OM ANKE

* Både partene og Verdens antidopingbyrå (WADA), Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) har ankerett. Den som anker kan velge om anken over domsutvalgets avgjørelse skal gå til Norges Idrettsforbunds (NIF) appellutvalg eller rett til Idrettens voldgiftsrett (CAS) uten å gå via appellutvalget.

* Ankefristen til NIFS appellutvalg er 14 dager etter at vedkommende har blitt kjent med avgjørelsen. Anken fremsettes for NIFS domsutvalg og sendes av domsutvalget sammen med sakens dokumenter til NIFS appellutvalg. Anken gir ikke utsatt iverksettelse med mindre ankeinstansen bestemmer det annerledes.

* Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen. For WADA, IOC og FIS gjelder det imidlertid egne frister.

* Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget. Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.

* WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. (NTB)