Mats Zuccarello har trent med Vålerenga. Han likte det han så.

Av Reidar Sollie og Haakon Thon

En ellevill Vålerenga-helg innledes av alle steder på Gjøvik fredag kveld dit Vålerenga har lagt serieåpningen sin i eliteserien i ishockey mot Storhamar.

Det blir stinn brakke i Gjøvik fjellhall der Storhamar entrer isen som en av gullutfordrerne i år. Der er ikke Vålerenga.

Høy kvalitet

Eller? Trener Roy Johansen er avventende. Vålerenga har en tynn stall, men de som er der er av høy kvalitet.

Før han reiste tilbake til New York hadde Mats Zuccarello noen treningsøkter med VIF.

– Vi vet hva Roy står for som trener. Det er høy kvalitet. Jeg vil i hvert fall påstå at VIF er veldig godt trent, sa Mats Zuccarello til Dagsavisen to dager før han dro tilbake til New York Rangers.

For tynn stall?

For Roy Johansen har de siste ukene handlet om fysikk. Og vi vet jo at Vålerenga vant hockeylagenes interne «Ironman» i august. Styrken i duellene skal være på plass.

– Vi ønsker å kjempe med Storhamar og Stavanger der oppe, men troppen er smal og vi er helt avhengig av å slippe for mange skader, sier Roy Johansen til Dagsavisen.

– Jeg ønsker å få inn en back til, vi er litt sårbare bakover, men det handler om økonomi. På løpersida er vi bedre enn i fjor, legger han til.

At Anders Myrvold er tilbake i forsvaret har betydd mye for hele VIF-miljøet. 42-åringen har en rutine og erfaring som Johansen håper alle unggutta kan suge til seg.

Samstemte

Da alle klubbene var samlet til kick-off i Oslo denne uka, ble Vålerenga nevnt som en av utfordrerne.

Men det vil bli stor belastning på førsterekka. Og keeper Steffen Søberg må levere.

– Vålerenga har en fysisk standard i bunn. De har noen av de beste spillerne i ligaen. De kan vippe jevne kamper i sin favør, sier Zuccarello.

Gjør comeback

I åpningskampen mot Vålerenga gjør Patrick Thoresen et storslått comeback i norsk ishockey. Forventningene i Hamar er store.

Og faren hans, landslagstrener Petter Thoresen, tror ligatittelen kommer til å handle om Storhamar og Stavanger Oilers. Han nevner ikke Vålerenga blant medaljekandidatene.

56-åringen tror at Storhamar, Lillehammer og Frisk Asker havner på plassene bak Stavanger Oilers.

– Men tips blir jo sjelden riktige, sier han.

Til sluttspill

Roy Johansen tror Vålerenga vil prestere ujevnt. De kan slå alle på sine beste dager for så å svikte. Og det blir interessant i hvilken grad Furuset Forum blir en god hjemmebane. Første kamp der spilles søndag om halvannen uke når Frisk Asker blir første gjest.

– Vi gleder oss, og stuper ut i det. Like greit, sier han.

PS! I siste treningskamp før seriestart vant VIF 6-5 over Lørenskog etter forlengning.

Slik spilles første serierunde:

FREDAG: 19.00: Vålerenga - Storhamar (Gjøvik fjellhall)

LØRDAG: 16.00: Kongsvinger - Lørenskog, Stavanger Oilers - Frisk Asker, Lillehammer - Manglerud/Star.

SØNDAG: 17.00: Stjernen - Sparta