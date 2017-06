Deila: - Jeg kunne gått til andre klubber og vunnet gull

Sport

Av Steinar Bjerkmann

ULLEVAAL STADION: Ronny Deila var i ekstase både under og etter derbyseieren mot Lillestrøm. Vålerenga-treneren er overrasket over at Oslo-laget har kontakt med lagene i toppen.

For det så stygt ut da VIF tapte tre av sine fire første seriekamper. Sesongens tredje seier kom først i den 8. serierunden.

– Det spørs jo hva du sammenligner med, sier Deila og avbryter NTBs spørsmål før vi får spurt om han er overrasket over at Vålerenga før resten av kampene i den 14.-runden i Eliteserien kun er fire poeng bak lederlagene.

– Jeg kom og tok over et lag som bare hadde elleve poeng til sommeren. Det må vi sette i perspektiv, elleve poeng, gjentar Deila.

Topplag sammenlignet med de andre

Han løp og hoppet som en Jürgen Klopp på sidelinjen da Vålerenga slo Lillestrøm 3–1.

– Nå har vi 21 poeng på 14 kamper. Jeg ser framgang fra i fjor. Det er det jeg er ute etter, sier den tidligere Celtic-treneren.

Vålerenga har klatret jevnt og trutt etter den begredelige sesongåpningen.

– Jeg kunne valgt andre klubber og kjempet om gull umiddelbart, men det gjorde jeg ikke. Jeg valgte en klubb hvor jeg kan bygge opp noe. Da må vi klare å se bak resultatene. Her er det utvikling. Det er flere poeng enn det var i fjor. Vi tok mange poeng på høsten, men det var jeg en del av, sier Deila som erstattet Kjetil Rekdal på Valle.

– Jeg måtte inn. Vi holdt på å rykke ned, påpeker den gulltreneren i Strømsgodset.

Han vil ha mer temperatur i norsk fotball. Deila sprudlet da han møtte pressen etter at hatoppgjøret var vunnet.

– Jeg er ingen mirakelmann. Vi skal ikke snakke om gull, men utvikling. 90 prosent av trenerteamet er her fortsatt. 90 prosent av spillerne som var her i fjor, er her fortsatt. Vi er på god vei. Vi hadde en dårlig start og var uheldig med skader. Etter det har vi vært et topplag sammenlignet med hva de andre presterer, mener Deila.

Drømmer om Europa

– Spørsmålet var om du er overrasket over at dere har så god kontakt med de beste etter den sesonginnledningen.

– Vi er heldig som har det. Vanligvis ligger det lag med over 30 poeng i denne fasen av sesongen, men det er veldig jevnt og alle slår alle. Forhåpentlig er vi det laget som tar ti prosent opp og blir et lag som drar med flere trepoengere enn de andre, svarer Deila.

Stemmen er litt roligere nå.

– Realistisk er å slåss om å bli blant de seks beste, men vi drømmer om å utvikle oss så mye at vi kan kjempe om medalje og vinne cupen. Vi har lyst til å komme ut i Europa neste år. Men ser du på målforskjellen (21-20), ser du at de tre beste lagene (Brann, Rosenborg og Sarpsborg) har gjort det bedre enn vi har klart, bemerker Deila.

Han savner mer intensitet i spillet. Samtidig går det mot en liten opprydning i spillerstallen i sommer. Rasmus Lindkvist (to assist lørdag) og Ghayas Zahid (mål) kan forsvinne i løpet av kort tid.

– Vi skal ikke ha mange inn, vi skal heller bli færre nå i sommer, sier Deila.

Lindkvist på vei hjem

Svenske Lindkvist er ikke kommet til enighet med VIF om kontraktsforlengelse. AIK i hjemlandet skal være mulig nytt stoppested for innleggsspesialisten.

– Var dette det siste vi så av deg i VIF-drakten på Ullevaal?

– Nei, jeg tror ikke det. Det er ingenting som er klart på "lange veier". Jeg tilhører fortsatt Vålerenga, sa Lindkvist lørdag.

– Hvor lenge blir du i klubben?

– Jeg har et halvt år igjen, det er vel maks da, svarte svensken.

Han er fortsatt i samtaler med VIF om kontraktsforlengelse.

– Står det på lønn?

– Man vil alltid tjene godt, men jeg trives veldig godt i Oslo. Det blir spennende med nytt stadion og et Vålerenga på vei oppover. Det er et spennende konsept.

– Ser vi deg på den nye hjemmebanen?

– Det håper jeg virkelig. Det blir en herlig ramme. Det hadde vært veldig gøy å få innvie den med Vålerenga, sa svensken. (NTB)