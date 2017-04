Deila: - Det er min oppgave å heve dette

Sport

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): At nettopp Vålerenga skulle være laget som ga Sandefjord den første borteseieren i Eliteserien siden 2009, kom overraskende på mange. Ronny Deila ber omgivelsene om tålmodighet.

Han vil ikke bruke det tøffe kampprogrammet som unnskyldning ettersom det er likt for alle, men belastningen er ikke lik.

En dag ekstra

- Nei, det er jo faglig bevist at en dag ekstra restitusjon betyr mye, slik Sandefjord fikk etter forrige kamp. Jeg må bare konstatere at våre spilere hadde slitne bein og kanskje også slitne hoder. Det er en frykt for å prestere som ikke skal være der, sier Ronny Deila til Dagsavisen.

Han fikk se et usedvanlig tamt Vålerenga ligge under ved pause for så å angripe 2. omgang med en helt annen intensitet.

Og da så alt ut ti å gå Vålerengas vei. Men da Jonatan Tollås Nation ble utvist, snudde kampbildet igjen.

Tollås Nation ba spillerne om unnskydning, men det var ikke helt klart hva han ba om unnskyldning for. Ved det andre gule kortet var det knapt noen forseelse å se.

Tollås første utvisning

- Jeg tror dommeren også virket litt overrasket da han så at jeg hadde gult fra før. Da hadde han jo ikke noe valg. Jeg ble utvist for første gang i karrieren, sier den vikarierende VIF-kapteinen til Dagsavisen søndag kveld.

For Ronny Deila er det mangel på intensitet og samhandling som bekymrer. Han vil ikke bortforklare, men prøver å forklare.

- Vi er nok preget av at den sentrale midtbanen fra i vinter er borte (Grindheim, Lekven, Agyiri). Vi har fått inn mye nytt som trenger tid. Men vi skal ha offensiv kraft nok til å skape mer. Og vi slipper inn for enkle mål, sier han.

Da tenker han særlig på Sandefjords 2-1 mål da hans tidligere elev i Godset, Flamur Kastrati, uforstyrret får heade inn ballen omringet av fem VIF-spillere. Kastrati, Oslogutt oppfostret i blant annet Skeid, ble dermed kveldens store spiller på Ullevaal.

- Vi hadde en kampplan som vi fulgte til punkt og prikke. Og når jeg får spille midtspiss, er jeg best, sier Kastrati, som har hatt en omflakkende karriere. At han havnet i Sandefjord, er han glad for nå.

- Vi tar gjerne i mot spillere som andre ikke vil ha og som vi kan få til å blomstre, gliser Lars Bohinen.

Tar to dager fri

Ronny Deila ber omgivelsene om en smule tålmodighet. Han karakteriserer fortsatt Eliteserien som helt åpen.

- Alle lag vil ha svakere perioder og vi har vår nå. Dette vil endre seg. Vi visste den første uka ville bli tøff og vi er ute av den med tre poeng. Det kunne gått enda verre. Men jeg er overbevist om at vi vil komme veldig tilbake når vi nå får noen gode treninger igjen, sier han.

Spillerne tar fri mandag og tirsdag for å få nullstilt seg. Så starter oppkjøringen mot bortekampen mot Molde 2. påskedag.