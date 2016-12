Carlsen tok ny seier

Carlsen hadde med seg en god følelse etter seier i det tredje partiet, men kom på bakbeina i starten mot argentinske Flores.

Etter hvert fikk imidlertid Flores tidsproblemer, og da tok nordmannen over.

Med svarte brikker brøt til slutt Carlsen gjennom Flores sitt forsvar, slik at nordmannen tok sin annen strake seier.

Carlsen hadde press på seg før det tredje partiet mot chileneren Henriquez Villagra Cristobal. Han måtte vinne for å fortsatt være med i kampen om verdensmestertittelen.

Nordmannen fikk fort en fordelaktig stilling mot sin svakere rangerte motstander, og angrep til slutt chileneren i senk.

Carlsen tok dermed sin første seier under årets VM i hurtigsjakk i det tredje partiet, og senere på dagen fikk han altså en ny opptur.

- Det var gøy å spille nå. Det ble etter hvert et fint parti. Han hadde mange dårlige brikker, så da ble det til slutt lett for meg, sa Carlsen til NRK etter det tredje partiet.

26-åringen spilte mot Levan Pantsulaia i andre runde etter en remis i det første partiet, og kom greit ut av åpningen med svarte brikker.

Tapte

Verdenseneren havnet imidlertid under press fra georgieren, og det var Pantsulaia som til slutt jaktet seier.

Carlsen klarte å redde remis i førsterunden, men klarte det ikke i parti to. Han gikk dermed på et sensasjonelt tap mot Georgias tredje beste spiller.

- Det er 13 runder igjen. Det er det positive. Jeg spiller ikke i nærheten av godt nok, men han holdt hodet kaldt i større grad enn meg. Det er ikke noe som fungerer så langt. Jeg mangler godfølelsen, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Den regjerende verdensmesteren i hurtigsjakk møtte Shekhar Ganguly i åpningsrunden. Carlsen spilte med hvite brikker og kastet alle brikkene i angrep fra start.

- Han går for å feie Ganguly av brettet etter bare 15-20 trekk. Han går for knockout, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Flere nordmenn

Men 26-åringen måtte etter hvert gi opp angrepsplanene etter noen svake trekk og godt forsvarsspill av inderen.

Ganguly fikk etter hvert overtaket og lå an til soleklar seier, men Carlsen kjempet seg til remis i åpningspartiet.

- Det er et typisk første parti. Jeg sto ganske godt, men så kom det helt ut av kontroll, sa nordmannen til NRK etter partiet.

Ved siden av Carlsen er også Simen Agdestein, Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen med i Doha. Tari og Agdestein har 1,5 poeng etter tre partier, mens Christiansen har et halvpoeng.

I hurtigsjakk starter spillerne med 15 minutter på klokken, og det gis 10 sekunder i tillegg per trekk. VM spilles i 15 runder over tre dager, med fem runder per dag.

(NTB)