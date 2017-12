Sport

Av Adrian Richvoldsen

Carlsen var à poeng med Viswanathan Anand før den avgjørende partiomgangen, men tapte mot Grisjtsjuk og havnet med det også utenfor pallen.

– Veldig skuffende. Jeg spilte veldig dårlig tidlig, og etter det var det oppoverbakke. Jeg tror jeg fikk noen sjanser, men klarte ikke å gripe dem. Jeg kjente at partiet mot Fedosejev tok veldig mye ut av meg. Jeg hadde ikke kreftene som trengtes til slutt, sa en svært skuffet Carlsen til NRK etter tapet.

Anand spilte remis mot kinesiske Bu Xiangzhi allerede etter 11 trekk og endte opp på 10,5 poeng. Det betød at Carlsen, med hvite brikker, ville sikret VM-tittelen med seier mot russiske Grisjtsjuk.

Russeren satte imidlertid Carlsen under press fra start og hadde overtaket i det meste av partiet til tross for at han tidlig brukte god tid på sine trekk.

Grisjtsjuk kom tidlig i tidsnød og Carlsen prøvde i et siste forsøk å redde remis, men russeren gjorde ingen feil og påførte nordmannen et skjebnesvangert tap i det avgjørende partiet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Gullet står mellom Anand, Ian Nepomnijasjtsji og Vladimir Fedosejev. Der må det beregning til for å finne ut hvem som skal ut i playoff om gullet. (NTB)