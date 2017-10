Brækhus sendte motstanderen i gulvet

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Brækhus var storfavoritt før kampen som Laurén nærmest hadde snakket seg til.

Laurén hang godt med de to første rundene og Brækhus måtte ta imot flere treffere fra svensken, men i runde fem strammet den norske boksedronningen skruen for alvor.

I den påfølgende runden sa det stopp for svensken som gikk i gulvet. Da fikk hun én siste sjanse av dommeren, men da Brækhus bare malte på var det stopp for svensken.

– Jeg lovet knockout og jeg holder alltid det jeg lover, sa Brækhus til Viaplay like etter seieren.

Etter kampen lovet Brækhus at det vil komme «store kamper» framover.

– Nå blir det baluba, så følg med. Nå kommer de store kampene. Det lover jeg.

Skittkasting

Opptakten til kampen mot Laurén har vært preget av mye skittkasting, først og fremst fra Laurén i retning Brækhus.

Så langt gikk det at Brækhus til slutt nærmest lovet å vinne mot Laurén på knockout.

– Full tid er uakseptabelt, sa hun til NTB i forrige uke.

Og i den 6.-runden gikk det som Brækhus hadde varslet på forhånd.

Laurén med

Før det hadde Mikaela Laurén viste seg fra en positiv side. Etter en jevn førsterunde, hadde svensken initiativet store deler av den andre runden.

– Hun var mye tøffere enn jeg trodde. Jeg trodde hun skulle gå ned tidligere. Mikaela er steintøff, og hun ga seg ikke. Jeg så det på henne at hun ville gå ti runder. Hun har en «fightervilje» ut av denne verdenen. Respekt, sa Brækhus om sin motstander.

I den tredje runden var Brækhus klart best, men Laurén kom sterkt tilbake i den fjerde runden. Innledningen på den femte runden var jevn, mens Brækhus eide slutten av den.

Da 36-åringen gikk knallhardt ut i den sjette runden, hadde Laurén ingen mulighet til å stå imot.

Til slutt gikk hun i gulvet og til tross for at hun kom seg opp igjen var det over kun sekunder senere.

– Jeg er utrolig skuffet. Samtidig er jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk denne sjansen mot verdens beste bokser. Det kjennes helt fantastisk, men jeg er skuffet og hadde ønsket at jeg kunne ta beltene hjem til Sverige. Hun var ikke umulig i dag, men hun fikk inn nok «kyss» til at jeg ble for yr, sa Laurén, som siktet til kysset hun ga Brækhus på en av de siste pressekonferansene før lørdagens kamp. (NTB)