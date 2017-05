Boasson Hagen takket snilt hovedfelt

Av Stian Grythaugen

Dimension Data-rytteren gikk i bakken i en sving like før det gjensto én mil av avslutningsetappen. Da så det stygt ut med tanke på seier for gudbrandsdølen. Hovedfeltet senket imidlertid bevisst farten slik at nordmannen skulle rekke tilbake.

– Det var litt vann i en vannpytt der, og farten var litt for stor. I kombinasjon endte det med at jeg gikk i bakken. Heldigvis fikk jeg raskt ny sykkel og feltet var hyggelige og ventet på meg. Det var fantastisk gjort, sa Boasson Hagen til NTB.

– Hvor ofte har du vært med på at feltet venter på den måten?

– Det er ikke ofte det skjer, men innimellom. Det er også en stund siden jeg gikk i bakken på den måten. Jeg husker nesten ikke sist. Det var kanskje i Tour de France i fjor, men da var det ikke min feil, sa Tour of Norway-vinneren.

Til slutt endte søndagens etappe inn til Oslo sentrum i massespurt, og der var Boasson Hagen suveren i kamp med de øvrige sammenlagtkanonene.

Hyllet laget

Dermed knep han sammenlagtseieren og vant rittet på hjemmebane for tredje gang. De to første triumfene kom i 2012 og 2013.

– Det var stort å vinne sammenlagt. Det har vært målet hele veien, og det ble spenning helt til siste slutt. Kanskje i større grad enn hva som var nødvendig, smilte Boasson Hagen.

Han berømmet samtidig lagkameratene som tettet luka til hovedfeltet etter det som kunne blitt en skjebnesvanger velt.

– Laget har kjørt fantastisk hele uka og gjort mye jobb for meg, fastslo Team Dimension Data-proffen.

Boasson Hagen lå på annenplass sammenlagt før søndagens avslutning med målgang ved operahuset i Oslo. Kun tre sekunder skilte Rudsbygd-gutten og ledende Pieter Weening.

Anledningen avgjorde

Etappeseieren søndag ga Boasson Hagen ti bonussekunder, hvilket sørget for sammenlagtseier. Det kan han takke et vennligsinnet hovedfelt for.

Sykkelekspert Mads Kaggestad tror ikke feltet hadde ventet på hvem som helst.

– Det er litt typisk sykkelsporten i mindre ritt som ikke er så viktige. Jeg satt i Orica-bilen, og da de oppdaget at Edvald hadde veltet, bannet de. Det var ikke snakk om å utnytte det. De ville heller ha et fair oppgjør på oppløpet med Edvald til stedet, sa han til NTB.

– De oppfatter dette som Edvalds hjemmebane, og han er en stor rytter. De ønsker ikke å ta fra ham muligheten til å kjempe om seieren. De hadde ikke ventet på en hvilken som helst annen rytter her i Oslo, tilføyer han.

Orica-stjernen Simon Gerrans, som ble nummer to på avslutningsetappen, kapret også annenplassen i sammendraget. (NTB)

Sykkelrittet Tour of Norway søndag:

5. og siste etappe, 153 km Moss – Oslo:

1) Edvald Boasson Hagen, Norge, (Dimension Data) 3.31,44, 2) Simon Gerrans, Australia (Orica) 0.06 min. bak, 3) Tosh Van der Sande, Belgia (Lotto) 0.04, 4) Patrick Bevin, New Zealand (Cannondale) s.t., 5) August Jensen, Norge (Coop) s.t., 6) Anders Skaarseth, Norge (Joker) s.t., 7) Justin Jules, Frankrike (Veranclassic) s.t., 8) Amund Grøndahl Jansen, Norge (LottoNL) s.t., 9) Armindo Fonseca, Frankrike (Fortuneo) s.t., 10) Alexander Kamp, Danmark (Veloconcept) s.t.

Sammenlagt:

1) Boasson Hagen 21.39,20, 2) Gerrans 0.04 min. bak, 3) Pieter Weening, Nederland (Roompot) 0.10, 4) Sander Armée, Belgia (Lotto) 0.16, 5) Jensen 0.17, 6) Bevin 0.24, 7) Nicholas Schultz, Australia (Caja Rural) 0.27, 8) Lawrence Warbasse, USA (Aqua Blue Sport) s.t., 9) Andreas Vangstad, Norge (Sparebanken Sør) s.t., 19) Tony Gallopin, Frankrike (Lotto) s.t.

For Boasson Hagen fortsetter sesongen nå med Tour des Fjords. Første etappe starter i Balestrand kommende onsdag. Deretter skal gudbrandsdølen sykle Dauphine Libere og NM før Tour de France.

