Bjørgen cruiset inn til sitt 19. NM-gull

Det var Bjørgens 19. NM-gull, og sjelden har hun vært mer suveren enn på lørdagens 15 kilometer med skibytte. I kjent stil sto Marit Bjørgen til fra første meter og det var bare Heidi Weng som klarte å følge henne, men etter bare fire-fem minutters gange måte også Weng slippe.

– Jeg synes det er artig å gå på ski når ting fungerer. Jeg kjente tidlig at jeg fikk noen meter, og da kjørte jeg på litt ekstra. Da var det bare å gå mitt eget løp, sa Bjørgen til NRK.

– Det er en god følelse når kroppen spiller på lag, sa 36-åringen.

Lenge siden sist

Det er snart to siden hun sist gikk et renn i skiathlon og det var under siste VM, og i mellomtiden er Bjørgen blitt mor til Marius (1).

– Det er sjelden jeg har sett Marit gå så bra teknisk, sa NRK langrennsekspert Fredrik Aukland underveis på den klassiske delen.

– Det er en del å plukke på ennå, men når formen er bra så fungerer også det tekniske, sa Bjørgen.

Ved skibyttet etter 7,5 kilometer var avstanden ned til de nærmeste utfordrerne blitt til litt over 50 sekunder. Hun satte også opp en fart i skøytingen som ingen av de andre matchet.

Sølv til Falla

Det ble derimot en langt tøffere kamp om sølvet og bronsen. På oppløpet gjorde Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng opp om de to siste medaljene. Falla var sterkest i spurten, og hun var i mål 1.21,9 bak vinnertiden.

Bjørgen seiler opp som favoritt på samtlige distanser i VM.

– Det er fortsatt en måned til tremila i VM da, men jeg har gjort det jeg har planlagt, sa Bjørgen som tror hun skal gå alle distanser unntatt sprintstafetten i Lahti.

Bjørgen reiser etter NM til Davos med familien for VM-oppkjøring. Hun skal også gå verdenscuprennet i Otäpää i Estland før mesterskapet i Finland. (NTB)