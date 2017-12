Barcelonas førjulspresang

Sport

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Real Madrid kan trolig se langt etter et nytt La Liga-gull. Etter pause ble El Clásico et julemareritt for de liljehvite da Barcelona reiste hjem med 3-0-seier.

Det var kampen Real var nødt til å vinne for ikke å falle helt av i den spanske toppstriden. I stedet stakk erkefienden av med alle poengene takket være scoringene til Luis Suárez og Lionel Messi (straffe). De kom i løpet av ti kaotiske minutter på Santiago Bernabéu.

På overtid økte innbytter Aleix Vidal på til 3-0. Da hadde han akkurat kommet innpå.

Etter lørdagens tap blir Real Madrid liggende på fjerdeplass med sine 31 poeng. Det skiller smått uvirkelige 14 poeng opp til Barcelona på tabelltoppen. Riktignok har serielederen én kamp mer spilt, men få – om noen – tror katalanerne roter bort overtaket.

I det 54. minutt gikk startskuddet for det som skulle bli en vond omgang for Real-fansen. Etter vakkert spill av Sergio Busquets, Ivan Rakitic og Sergi Roberto ble Suárez servert en perfekt ball, og fra seks meter bredsidet uruguayaneren inn 1-0 til Barcelona.

Rødt

Suárez slet en del med målformen i høst, men har kommet seg skikkelig i det siste. Lørdag scoret han i sin fjerde La Liga-kamp på rad. Han har gjort sju seriemål på sine seks siste oppgjør.

Ti minutter senere var samme mann ekstremt nær å gjøre 2-0. Først ble han nektet scoring av en eminent Keylor Navas i Real-buret, mens han sekunder senere smalt ballen i stolpen. Paulinho var først på returen og prøvde seg på en heading. Forsøket ble stoppet av Dani Carvajal, som på streken inntok rollen som reservekeeper og fikk ballen unna med hånden.

Slikt er selvsagt ikke lov, og dommeren hadde ikke annet valg enn å gi Carvajal rødt kort og Barcelona muligheten fra straffemerket. Messi var iskald og hamret inn sitt 15. La Liga-mål for sesongen. Han er toppscorer med god margin.

Sjanser

Real Madrid hadde sine sjanser i lørdagens El Clásico, spesielt i første omgang. Allerede etter to minutter stanget Cristiano Ronaldo ballen i nettmaskene via undersiden av tverrliggeren, men han ble korrekt avblåst for offside.

Senere bommet han helt upresset da han forsøkte seg på et skudd fra 14 meter. Ronaldo tvang også Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen til å gjøre en feberredning med beina. Like før pause headet i tillegg Karim Benzema ballen i stolpen.

Barcelona er eneste lag som fortsatt er ubeseiret i La Liga. Katalanerne topper tabellen ni poeng foran Atlético Madrid, som fredag tapte 0-1 borte mot Espanyol. Begge Madrid-klubbene fikk seg med andre ord en nesetyver av Barcelona-lag rett før jul. (NTB)

Spansk 1. divisjon fotball lørdag, 17. runde:

Real Madrid – Barcelona 0-3 (0-0)

Mål: 0-1 Luis Suárez (54), 0-2 Lionel Messi (str. 64), 0-3 Aleix Vidal (90).

80.264 tilskuere.

Rødt kort: Dani Carvajal (63), Real Madrid.