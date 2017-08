Barcelona saksøker Neymar for millioner

Sport

Av NTB og Espen H. Rusdal

Neymar fikk en lojalitetsbonus av Barcelona. En lojalitet som ikke er i barcelona lenger, men i Paris.

I en uttalelse på egne nettsider bekreftet den katalanske klubben selv søksmålet tirsdag.

Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lojalitet

Sakens kjerne er at Neymar har mottat en lojalitetsbonus, en lojalitet han har vist lite til alle den tid han signerte med PSG.

Krangelen har gått et par dager allerede.

Barcelona ber konkret om at klubben får tilbakebetalt bomusen Neymar allerede har fått utbetalt for å forlenge sin kontrakt med katalanerne.

Beløpet det dreier seg om tilsvarer rundt 80 millioner kroner. I tillegg forlanger Barcelona 10 prosent i forsinkelsesrente.

Videre i søksmålet som er innlevert heter det at den spanske fotballgiganten mener at Paris Saint-Germain må bidra til å dekke de nevnte utgiftene, all den tid det er franskmennene – og ikke Neymar selv – som er årsak til at pengekravet har oppstått.

Les også: Footballspillere protesterer mot Trump og USA under nasjonalsangen

Verdens dyreste

Brasilianeren forlot Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain i det som er sommerens aller mest profilerte overgang. Prislappen var på svimlende to milliarder norske kroner. Det gjør Neymar til verdens dyreste fotballspiller.

Barcelona forsøkte å holde på sin spissprofil, men Neymar bidro til å tvinge gjennom overgangen ved å gjøre det klart at han ønsket seg vekk.

Brasilianeren skrev i 2016 en ny femårskontrakt med Barcelona. Det er bonuser tilknyttet denne kontraktsforlengelsen som det nå krangles om.

Les også: Kjære eiendomsskatten min!

Sterk start

Neymar har innledet tilværelsen i Paris Saint-Germain meget sterkt. Sist helg scoret han to ganger i hjemmedebuten mot Toulouse og var involvert i forspillet til ytterligere fire mål. PSG vant kampen 6-2.

Etter kampen gikk brasilianeren til et kraftig verbalt angrep på sine gamle sjefer i Barcelona.

– Jeg ønsker å fortelle sannheten. Jeg er veldig lei meg over Barcelonas sjefer. Jeg tilbrakte fire år der, og jeg likte meg veldig godt. I begynnelsen var jeg glad og fornøyd, men med direktørene? Nei. I mine øyne er de ikke den type mennesker som skulle ha vært der. Barcelona hadde fortjent mye bedre, sa Neymar.