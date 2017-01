– At det går utover en uskyldig utøver er nesten ikke til å bære

Sport

Det var knyttet stor spenning til landslagslege Fredrik Bendiksens forklaring på forhånd. Det er hans agering som på mange måter er kjernen i dopingsaken mot Therese Johaug. Men det kom fram lite nytt sammenlignet med det han fortalte under pressekonferansen i oktober.

I en detaljrik forklaring under forhandlingene i domsutvalget torsdag formiddag konkluderte han fortsatt med at det fortsatt er en gåte hvorfor han ikke koblet ordet clostebol-acetat opp mot Wadas forbudsliste.

– Jeg brukte ufattelig mye tid den uka det var pressekonferanse for å vite hvorfor det ikke gikk inn. Og jeg sa på pressekonferansen at jeg sliter med forklare det, og jeg må innrømme at jeg fortsatt sliter med det. Jeg gjorde en feilvurdering. Jeg var så fokusert på at jeg skulle ha noe antibakterielt, og sluttet beslutningsprosessen for tidlig. Dessverre.

– Det har plaget meg i fire måneder.

Bendiksen opplyste at han egentlig også ønsket å være med på samlingen i Seiser Alm i forkant av Livigno-oppholdet, men at det ikke ble slik.

– Det ble bestemt at vi skulle samle ressursene i Livigno. Det har senere vist seg at det både var lurt og ikke lurt, sa Bendiksen.

Bendiksen fortalte at Johaug ringte ham den 28. august.

– Hun sa at hun hadde fått solstikk. Hun var ute av seg, gråt og var fortvilet. Hun lurte på om hun skulle reise hjem fra Seiser Alm.

Før det var Johaugs advokat Christian B. Hjort opptatt av å poengtere at utøverkontrakten som gjaldt på dette tidspunktet mellom løperne og Norges Skiforbund forpliktet at utøverne fulgte legenes råd.

– Jeg har sagt til mine utøvere at hvis du bruker eller får foreskrevet medisiner, så skal det diskuteres med landslagslegen. Det er fordi vi skal være i så god stand som mulig til å beskytte utøveren. Det er mitt inntrykk av det skjer, sa Bendiksen.

Bendiksen bekrefter at spørsmålet om behandling av munnsår har vært oppe tidligere. Med unntak av behandling av en vanskelig legg og enkelte ganger luftveissykdommer, så har Therese Johaug alltid vært frisk, sa Bendiksen.

Forsto alvoret

Fredrik Bendiksen sier han forsto sammenhengen og alvoret med en gang da landslagssjef Vidar Løfshus ringte og fortalte ham om den positive dopingprøven

– Jeg skjønner sammenhengen med engang han leser clostebol. Jeg har sagt tidligere at jeg leste på pakken, og da jeg hører clostebol kobler jeg det jeg har lest på apoteket. Da er det sånn at jeg bruker veldig kort tid på å forstå alvorligheten. Jeg skjønner at det er krise. Det er sånn at når man jobber som idrettslege på dette nivået, så er det verste scenarioet at en av dine utøvere tester positivt for doping. Dette er det vi er redde for bestandig, sier Bendiksen.

Han forklarte at det nesten ikke er til bære det han har gjort.

– Så har vi den bekjennelsen at jeg har gjort en faglig feil. En ting er at det går på meg og mitt omdømme, så har man det at det er en faglig feil som går utover en uskyldig utøver. Det er nesten ikke til å bære.

Bendiksen forteller om møtet han hadde med Johaug og flere andre involverte i Oslo den samme dagen som de har fått vite om den positive prøven.

Advokat Christian B. Hjort spurte også om dopingmerket på pakken. Det kom opp første gang under pressekonferansen.

– Der er jeg helt ærlig. Det er Siri Avlesen fra TV 2 som får opp dette på sin telefon og viser dette til meg på pressekonferansen. Jeg skjønner ingenting. Jeg har aldri sett det før. Verken på apoteket eller hotellet i Livigno. Jeg har fått høre i etterkant at det er noe de er pålagt å bruke i Italia. Dette er ikke noe vi bruker i Norge. Det er første gang jeg ser det i spørsmål-svar-runden. Det var et sjokk. Da skjønner jeg ingenting. Det kom som en ekstra belastning den dagen, sier Bendiksen.

Advokat Hjort åpnet utspørringen av Bendiksen i den muntlige forhandlingene av dag to i Johaug-saken med å si at han ville gå igjennom tre hovedtemaer: Bendiksens bakgrunn, selve hendelsesforløpet og eventuelle tanker han har gjort seg i ettertid.

Bendiksen fortalte om sin bakgrunn som idrettslege og lederskapsbakgrunn gjennom mer enn 30 år. Han opplyste blant annet om et medisinsk program i regi av Den internasjonale olympiske komité der han var en del av det første kullet i 1993. Kurset hadde 800 studietimer. Fredrik Bendiksen kunne også fortelle at han hadde vært landslagslege i både langrenn og flere andre idretter, som for eksempel kajakk. Veteranlegen var også medisinsk ansvarlig under OL i Sotsji i 2014. Vervet som landslagslege for langrennskvinnene fikk han i 2014. Tilbudet fikk han i etterkant av OL i Sotsji. Bendiksen møtte Therese Johaug første gang i mai 2013.

