Arsenal jakter Sander Berge

Sport

Sander Berge har allerede fått en sikker plass i Lars Lagerbäcks norske landslag og nå skal Arsenal-manager Arsene Wenger være på jakt etter den 19 år gamle Genk-spilleren.

I følge Daily Mirror har Arsenal fulgt Berge i flere måneder og skal vurdere et bud på 18 millioner pund, omlag 200 millioner kroner. Avisen hevder at Everton allerede har kontaktet Genk om en overgang, uten hell. Everton viste interesse for VIF-spilleren allerede i 2015. Avisen skriver at Arsene Wenger anser Berge som en perfekt rotasjonsspiller for Granit Xhaka og Aaron Ramsey.

Daily Mirrors sak her: http://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/arsenal-news-transfer-everton-berge-10639315

Sander Berge kom til Vålerenga fra Asker før 2015-sesongen, og ble solgt videre til belgiske Genk i januar i år. Han har kontrakt med Genk i fire og et halvt år. Vålerenga skal ha fått omlag 20 millioner kroner for midtbanespilleren.

Også Monaco og Sevilla skal ha signalisert interesse for gutten, som er vokst opp i en basketball-familie, men der bestefaren Ragnar Berge spilte for Vålerenga på 50-tallet.

- Det er hyggelig med interesse fra andre, men jeg kan jo ikke si noe om dette før noe konkret foreligger, sa Sander Berge til Dagsavisen under landslagssamlingen i forrige uke.

Lars Lagerbäck ble veldig imponert over Berges kvaliteter allerede på første landslagstrening.

- Jeg er alltid forsiktig med å matche unggutter, men Sander har en fysikk og fotballforståelse som er helt spesiell for en 19-åring, sier Lars Lagerbäck. Berge har spilt på samtlige aldersbestemte landslag siden han debuterte for G15-laget.

Genk er kjent for å utvikle spillere og selge dem videre, blant annet til Premier League.

Om en overgang til England blir aktuelt vil det dryppe penger til både Asker og Vålerenga.