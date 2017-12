Amin Nouri tilbake i Vålerenga

Sport

Torsdag formiddag ble det klart. Vålerenga får en ny spiller fra Mortensrud inn i stallen. Amin Nouri kommer fra Brann og Bergen. Han har skrevet en fire års kontrakt med VIF. I Vålerenga har han spilt 47 kamper for A-laget tidligere.

- Ambisjonen her blir å ta medalje med Vålerenga igjen, sier han til klubbens hjemmeside.

Etter at han forlot VIF i 2010 har han spilt for Start og Brann. Han er veldig glad for å kunne vende hjem.

Nouri var med på cuptriumfen over Stabæk i 2008, den siste tittelen Vålerenga har tatt.

Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen kan fortelle at de har hatt Nouri i kikkerten lenge.



- Han er en god relasjonsspiller med bra ferdigheter, forståelse og god fysikk. Med denne signeringen får vi en spiller som har vært i en god treningsgruppe og et lag som har tatt medalje og kjempet om Europacupplass de siste årene. Den erfaringen trenger vi i gruppen for å løfte oss opp på samme nivå, sier Ingebrigtsen til vif.no og legger til:

- Vi har forventninger om at Amin skal utvikle seg til å bli en enda bedre spiller på banen selv, og at han i tillegg skal stå frem som en foregangsmann i treningsarbeidet og ta en lederposisjon i gruppen i kraft av sin erfaring, for på den måten å bidra til at folk rundt seg utvikler seg, sier Ingebrigtsen.

Nouri hadde kontrakt med Brann ut 2017 og kommer derfor gratis til Vålerenga. Første trening i det nye VIF-året er 8. januar i Vallhall.