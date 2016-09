Aleesami vokter seg for stjernenykker. - Jeg glemmer ikke hvor jeg kommer fra

Av Steinar Bjerkmann

SANDVIKA: – Det er ikke slik at jeg er veldig opptatt av å flashe med merker og alt det der. Jeg liker å se bra ut, men er jeg ute og spiser med venner kler jeg meg nokså basic. Men er det noe kult og jeg liker det, tar jeg det. Samtidig, jeg må ikke pakke meg inn i Louis Vuitton eller Dolce Gabbana, som man kanskje ser oppe i Milano, sier Palermo-backen til NTB.

– Men du trenger ikke lenger tenke på hva ting koster?

– Du er inne på noe der. I utgangspunktet ikke, men jeg glemmer aldri hvor jeg kommer fra. Av den grunn kommer jeg ikke til å løfte en fot fra bakken og tro jeg er en superstar med stjernenykker. Jeg er fortsatt gode, gamle Haitam Aleesami, som ønsker å drive med det jeg gjorde som barn – nemlig fotball. Jeg elsker det like mye som da jeg var barn. Da jeg var liten hadde jeg ikke behov for masse penger eller moteklær. Det var nok med litt mat på bordet hjemme hos mor og far og en fotballbane, sier Aleesami.

I Italia meldes det fredag at trener Davide Ballardini er ferdig som Palermo-trener etter bare to serierunder. Det er uklart hva et trenerskifte vil bety Aleesami.

Får egen språklærer

Han har gått rett inn på Serie A-laget Palermo. Overgangen fra svensk til italiensk fotball har gått helt smertefritt. Nå utvider den språkmektige gutten fra Holmlia vokabularet.

– Jeg får språklærer etter landslagssamlingen. De første ukene har jeg lært gloser som man bruker på fotballbanen pluss noen enkle fraser og setninger som «hvordan går det?». Det går ganske greit med språket. Jeg forstår en god del. Jeg tror jeg lærer det fort, særlig når jeg får en lærer. Jeg omgås veldig mye med italienerne. Det er lurt ikke å bare være i lag med dem man kan snakke engelsk med, påpeker Aleesami.

– Hvilke språk brukes på treningsfeltet?

– Alt foregår kun på italiensk. Alt fra analyse og treninger, samtale med fysio og trenere. Er noe uklart, prøver de å oversette. De oversatte en del i starten, men når det blir repetert og repetert, sitter det, sier venstrebacken.

Juventus-fan

– Har du et godt språkøre?

– Ja, det har jeg. Jeg snakker engelsk, begge språkene i Marokko, norsk, ok fransk og snart italiensk flytende. Fransken lærte jeg da jeg gikk på privatskole. Kanskje drar jeg nytte av at jeg er litt musikalsk. Jeg er villig til å lære språk. Jeg er ikke arrogant og lar fotballspråket tale, jeg vil virkelig lære meg italiensk.

Han har i mange år elsket italiensk fotball.

– Min favorittspiller i barndommen var Zidane. Jeg la merke til ham allerede da han var i Juventus. Jeg husker han ble solgt til Real Madrid og ble tidenes dyreste spiller. Den gangen heiet jeg på Juventus. Det var flust av store profiler i italiensk fotball, ikke bare i Juventus, men også i Inter, Milan og de andre store klubbene. Jeg digget å se på Del Piero og Buffon. Jeg kommer fra Holmlia, hvor mange heier på Inter og Milan. Det er ikke like mange United- og Liverpool-fans som man er vant til i resten av Norge. Vi fulgte selvfølgelig Premier League, men så mye Serie A. Jeg har fulgt med på italiensk fotball i mange år, sier Aleesami. (©NTB)