Vil ha sarpingene ut

Sarpsborg24

Aage Rishøi (79)

En av ildsjelene bak utkikkstårnet på Appelsintoppen i Sarpsborg. Ble under Sarpsborggallaen kåret til «Årets sarping».

Nå har du fått smakt litt på tittelen «Årets sarping». Hva betyr det for deg?

– Jeg tenker at vi har hatt et prosjekt og bygget et utkikkstårn i Sarpsborgmarka som virkelig har falt i smak hos innbyggerne. Vi i dugnadsgjengen sier jo selv at det er en innertier, hehe. Målet har hele tida vært å få folk til å gå mer ute og bruke naturen. At barna kan ta med foreldrene ut, hvor Appelsintoppen gjerne er et naturlig mål.

Hva betyr Sarpsborg for deg?

– Jeg er jo ekte sarping, født og oppvokst på Fritznerbakken. Da blir det helt naturlig at Sarpsborg betyr mye. Jeg synes 1000-årsjubileet har klart å synliggjøre alt det Sarpsborg og vi sarpinger har fått til, og jeg må si jeg er veldig fornøyd med alt kommunen og alle organisasjonene får til.

Du runder i år 80 år, men er like fullt en svært aktiv mann. Hvor kommer engasjementet fra?

– Du vet, det med arv og miljø tar vi med oss på godt og vondt videre i livet. Jeg vokste opp med at vi var ute i naturen, hele året. Om det er på fjellet eller her i Sarpsborg. Det er bare så fint å være ute. Jeg har gått turskirennet Marcialonga i Italia i ti år, Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Men det behøver ikke være så stort, og det har vært noe av målet med Appelsintoppen. At det skal være for alle. Vi vil ha alle sarpinger ut i naturen.

Om du fikk en million kroner til å bruke på eller i Sarpsborg, hva ville du gjort da?

– Det er sikkert veldig mange steder jeg kunne puttet den millionen. Men når jeg holder på med det jeg gjør, er et naturlig at det går til naturen. Jeg ville gått til rådhuset og sagt at pengene kunne gått inn i et spleiselag for å videreføre stien langs Glengshølen fram til Tjueklo. For dem som ikke kjenner stedet, så går det en sti der allerede, og man kan gå opp til Appelsintoppen. Men jeg ville brukt pengene slik at stien langs vannet kunne fortsatt videre.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har ikke tid til å lese så mye. Men siden jeg er oppvokst under krigen, er jeg uendelig interessert i litteratur om den.

Hva gjør deg lykkelig?

– At min egen og familiens helse er god.

Hvem var din barndomshelt?

– Det vet jeg ikke.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke kommer tidsnok til avtaler. Når jeg skal hente kona, er jeg bestandig fem til ti minutter for sen. Men det jobber jeg knallhardt med nå i 2017. Jeg skal begynne å komme tidsnok.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ta tar jeg meg et par dråper av livets vann, akevitt. Det er lov å kose seg. Nå går jeg jo ikke skirenn lenger, men vi er en gjeng som reiser rundt likevel. Nå skal vi til Østerrike for å se VM i skiskyting, og der er det jo noe som heter After ski, hehe!

Er det noe du angrer på?

– Det er det helt sikkert, men jeg har kommet ned på beina.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona mi. Så håper jeg vi hadde stått fast i en heis i en høy skyskraper, som Empire State Building i New York, slik at vi hadde hatt god tid.