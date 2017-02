Vil ha Hepsø-hunden til sentrum

Sarpsborg24

Under førjulsutstillingen på Soli Brug hadde kunstner Petter Hepsø med seg sin sittende hund. Den fikk plass på tunet og har vakt både stor begeistring og ikke minst begynte Ole Dørje å lefle med tanken om å få hunden til Sarpsborg sentrum.

Kunstneren selv, Petter Hepsø, er positiv og har sagt seg villig til å bidra med det han kan for å få hunden til sentrum.

— Ja, jeg har blitt spurt om å bidra, og det ønsker jeg, sier Hepsø som fra før også har laget skulpturen av den badende bjørnen i gågata.

Regine Hansen i iSarpsborg har blitt revet med og legger gjerne ned en innsats for å få hunden til sentrum.

- Det er jo et utrolig flott kunstverk. Vi håper nå at flere er enig med oss og blir med og bidrar til at vi kan få den til sentrum, sier Hansen som forteller at kronerullingen allerede er i gang.

- Vi tenkte oss en slags kronerulling. Flere har allerede takket ja til å bidra. Ole Dørje har vært i kontakt med flere fra næringslivet som er positive til å bidra, så vi er godt i gang, sier Regine Hanse som håper flere fatter interesse og vil bidra.

- Mange bekker små osv, smiler Hansen, som ikke kan si noe om hvor skulpturen kan stå.

- Nei, den avgjørelsen er det i så tilfelle ikke bare vi som kan ta, men vi håper jo et sentralt sted i sentrum. Her er det så mange ting som spiller inn så kommunen må nok ha en finger med i spillet om hvor den skal plasseres.