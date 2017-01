- Vi er blitt valgt bort

Sarpsborg24

Hansa Borg og Rema 1000 har avsluttet forhandlingene. Rema 1000 skal fortsatt selge varer fra Hansa Borg, men utvalget blir betydelig begrenset.

Administrerende direktør i Hansa Borg, Lars Midtgaard, holdt i dag en pressekonferanse og åpnet med å fortelle at Hansa Borg er en av leverandører som Rema 1000 har valgt å velge bort.

- Vi har hatt to møter med Rema 1000 de siste ukene. Nå skal vi ut og finne våre egne bestevenner. Vi skal ikke legge oss ned å dø, sier Midtgaard og forteller at Rema 1000s «Bestevenn»-strategi får betydelige følger for Hansa Borg.

- Vi vil få et dramatisk lavere volum. Vi har god kontroll på hva vi leverer til Rema 1000 og i følge våre tall vil vi i 2017 med Rema-avtalen kun levere ned mot 1 million liter, mot tidligere 14,5 millioner liter. Det er dramatisk lavere volum, sier Midtgaard.

- Nå styrker vi samarbeidet med andre kjeder som tar imot våre merkevarer, og sikrer at våre produkter fortsatt når ut til folk rundt om i landet. Vi håper dialogen med andre kjeder gir som resultat at alle som elsker Hansa Borgs produkter nasjonalt og lokalt fortsatt skal få de beste produktene til de beste prisene. Nå bretter vi opp ermene, og sloss for markedsandelene våre, sier Midtgaard.

På spørsmål om nedgangen vil ha en betydning for bemanning svarer han at Hansa Borg har vært forut og justert bemanning, og har ingen konkrete planer om å nedbammen som følge av den nye avtalen med Rema.

I Sarpsborg og Østfold har Hansa Borg levert 17 varelinjer til Rema 1000. I år bli det bare 3. I Sarpsborg er det kun Borg pils og Østlandets Gull som bli å finne i Rema 1000 butikkene.

- For våre kunder er dette høyst beklagelig, sier Lars Midtgaard

