– Vi blir motløse

Torsdag kom den dramatiske nyheten de rundt 100 ansatte på Borg bryggerier i Sarpsborg fryktet. Rema 1000 bryter med Hansa Borg, som eier bryggeriet.

– Vi er blitt valgt bort og vil oppleve dramatisk lavere volum, sa Lars Midtgaard, administrerende direktør i Hansa Borg.

– Nesten helt sikkert

For Borg i Sarpsborg er konsekvensen at de såkalte varelinjene til Rema 1000 reduseres fra 17 til tre.

– Vi vet ikke helt hvordan det blir enda, men at det kommer oppsigelser er vel nesten helt sikkert. Vi har skåret til beinet i flere år, men nå må vi begynne å skjære i selve beinet, sier Nilsen.

Hansa Borg sentralt har sagt at det ikke skal nedbemannes, men det tror ikke Nilsen er mulig.

– Det blir «hverdagsrasjonering», altså at folk som slutter eller går av ikke blir erstattet. Vi vet av erfaring at det blir konsekvenser ved volumnedgang, forklarer Nilsen, som nå er sjåfør på bryggeriet han har jobbet på i 34 år.

Mer på færre

Bryggeriet har vært gjennom flere nedskjæringer over lang tid, og det tærer på de ansatte.

– Vi blir litt motløse, rett og slett. De siste åra har vi fått flere trøkker, vi blir færre folk og de som blir igjen får mer å gjøre. Men samtidig bretter vi opp ermene og gyver på videre, sier Nilsen, som representerer de ansatte som er med i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Forbanna på matmakta

Totalt har Hansa Borg tidligere levert opp mot 14,5 millioner liter til Rema 1000. I 2017 kan det bli ned mot én million liter.

– Det er fryktelig trist, for å si det mildt. Det er mye mindre enn vi hadde trodd. Nå havner vi ned på et regionalt nivå, og det er katastrofalt, sier Nilsen.

Tidligere har Rema 1000 hatt flere typer øl fra Borg, men i framtida blir det bare Borg pilsner på boks.

– Marginene er små, spesielt på de store produktene. Til nå har vi kunnet kompensere for det ved å ha flere og mindre produkter som veier opp for dette. Men nå mister vi dem, og dermed marginene, forklarer Nilsen.

Han mener matvarekjedene har for mye makt, og at det går ut over både leverandører og forbrukere.

– De har all makt. De tre store som er igjen kan bare fortelle oss hva vi skal gjøre. Vi har ingenting vi skulle sagt. Da vi motvillig måtte gi fra oss distribusjonen i fjor, var det bare «sånn er det». Det kjemper selvsagt vi i fagforeninga imot. Det går jo ut over både oss og forbrukerne, som blir fortalt hva de skal handle, sier Nilsen.

– For tidlig å svare på

Lars Midtgaard, administrerende direktør i Hansa Borg, forstår at de ansatte føler seg motløse.

– Det har jeg full forståelse for. Vi føler oss urettferdig behandlet. Men vi er kamplystne, og håper forbrukerne finner sine favoritter andre steder.

– Tillitsvalgt Tor Bjørnar Nilsen har liten tro på at det ikke blir nedbemanning, hva sier du til det?

– Det er det litt for tidlig å si noe om. Men vi skal ha samtaler med de tillitsvalgte og må gjøre de nødvendige tilpasningene. Fortsetter forbrukerne å kjøpe våre produkter andre steder, vil behovet for nedbemanning være vesentlig mindre.