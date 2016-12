Vi bestiller sommerferien i juleferie

Sarpsborg24

I løpet av de neste fem ukene vil nordmenn bestille pakkereiser for rundt 724 millioner kroner. Det viser beregninger fra Norges største feriearrangør, Ving.

- Jula er høysesong for ferieplanlegging, både familieferier og turer med vennegjengen. Det er når vi har ferie vi har tid til å planlegge den neste ferien. Tall fra Google viser at reisesøkene starter allerede ved 21-tiden selveste julaften, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving.

Finn.no merker også at folk bestiller reiser i julen.

- 45 prosent av oss bruker juleferien til å planlegge sommerferien. Samtidig venter de fleste til våren med å bestille. De beste billettene og feriehusene bookes først, og for dem som er avhengig av å reise i skolens ferie kan det være klokt å være tidlig ute, sier produktdirektør i Finn reise, Eivind W. Christiansen.

Beregninger fra Ving viser at vi i løpet av de neste fem ukene kommer til å bestille 87 500 pakkereiser til en samlet verdi av 724 millioner kroner.

- Det tilsvarer hele 2500 solgte reiser per dag, 104 reiser i timen eller 1,7 reiser i minuttet, smiler Fossum.

Beregninger fra Ving tyder på at drøyt 660 000 nordmenn vil reise på en pakketur i løpet av sommersesongen.

I følge Ving er det Mallorca som er favoritten, mens Finn melder om Kroatia som en favoritt blant søkerne.

- I 2016 har vi søkt ca 220 000 ganger etter flybilletter til Kroatia. Cirka 240 000 har vist interesse for pakkereiser eller restplasser til Kroatia i år. Til sammenligning var det 140 000 søk etter flybilletter, og cirka 156 000 har vist interesse for pakkereiser og restplassbilletter til Kroatia i fjor. Kroatia er rimeligere å feriere i enn Frankrike og Spania, i tillegg til at landet har stort mangfold, fantastiske strender og natur. De siste fem årene har stadig flere nordmenn oppdaget perlene i Kroatia, og denne trenden vil bare øke, sier Christiansen.