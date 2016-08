Ut i skogen, opp i trærne – og ned Kjærringåsen!

Sarpsborg24

Det blir aktiviteter hele uka.

-Og det som er så flott er at alt er gratis, gliser idrettskonsulent Ole Henrik Andersen. Men først er det åpning, og det skjer i et betydelig oppgradert Glengshølen. Friluftlivets dag er søndag førstkommende.

Dagen starter med månedens tur fra Nationalstua klokken 11.00. Den ender opp i Glengshølen.

Kl. 11.30: Friluftsgudstjeneste. Prest vil være Ragnhild Hansen, og organist Carl Andreas Næss.

Kl. 12.00 er det åpning av uka og åpning av det nye Freesbee-anlegget ved ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Aktivitetene starter umiddelbart etter åpningen og avsluttes ca. kl 15.00. Det blir speideraktiviteter, orientering, fisking, paragliding, bueskyting, klatring, Amerikansk fotball , og Geologiforeningen viser stein, og har gullvasking.

Mandag 5. september kl. 18.30 i Kulåsparken

Joggeløp i nyoppussede Kulåsparken. Løyper på 2,6 eller 5,2 km.

Tirsdag 6. september kl. 17.30

Speideraktiviteter i Landeparken med natursti, tauleker, grilling og spikking. Det blir kanopadling samt fisking.

Tirsdag 6. september kl. 18.00 – 21.00

Som en del av Friluftslivets uke inviterer Forum for Natur og Friluftsliv – Østfold og Østfold fylkeskommune friluftsorganisasjoner, politikere og deg til «bålsamtale» om allemannsretten og friluftsliv i Østfold i aulaen i Råde ungdomsskole.

Onsdag 7. september kl. 17.00

Frammøte ved Harehjellhytta for litt teori om ulike soppslag og hvilke sopper som er sikre og trygge. Deretter er det klart for sopptur. Varighet ca. 3 timer. Ta med kniv og soppkurv.

Torsdag 8. september kl. 18.00 – 20.00



Her kan litt større barn og ungdom få prøve downhill-kjøring i anlegget på Kjerringåsen. Heisen har 13 års aldersgrense, men sykkelklubben vil ha et opplegg for yngre barn også. Ta med terrengsykkel og hjelm, grillmat og drikke. Det finnes et begrenset antall terrengsykler og beskyttelsesutstyr til gratis utlån til de som ikke har dette selv.

Lørdag 10. september kl. 12.00

Barnas Allidrettsdag i Kulåsparken. Her fylles dagen med aktiviteter for barn fra 5 til 12 år. Det blir kampsport, fotball, friidrett, ski,bryting, ishockey, bordtennis, innebandy, pistolskyting, tennis, orientering, dans, og mye mer. Ikke værforbehold! Medaljer til alle kl.14.30.