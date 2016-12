Turtips: Monaryggen minner om høyfjellet

Sarpsborg24

Utsikten er helt fantastisk! Mot sør ligger blånene på rekke og rad bak hverandre under en rødmende kveldssol, mens landskapet mot øst ligner høyfjellet.

Stien opp på ryggen er myk og lettgått; her er det rikelig med sand og runde stener i bakken. I disse godt drenerte løsmassene er forholdene gunstige for furuer; det er en hel liten skog av kraftfulle, grønne små eksemplarer på toppen av raet. Gjennom denne lille skogen går et tråkk mot øst, til kanten av raet. Stien følger moreneryggen bortover, og det føles rart å gå slik på kanten av løsmassene; dette er jo ikke særlig fast grunn under føttene. Enkelte steder er det veldig bratt ned på høyre side, men det vokser en del trær og busker i siden som gir litt beskyttelse. Spennende og spesielt!

Etter hvert svinger stien inn i en lys og lett blandingsskog; her er det både løv- og nåletrær, og variert bunnvegetasjon. I øyeblikket er det påskeføre; i løpet av dagen har snøen blitt kram og tung, så noen grønne, optimistiske vekster kommer til syne under det hvite teppet og strekker på seg i varmen fra sola.

Den smale stien munner ut på et stort platå i sandtaket. Det ligger badet i kveldssol, og de bratte sidene i moreneryggen skinner vakkert rødlig. Landskapet og åpenheten minner om høyfjellet, med sine hvitkledde åssider og vidder.

Vi rusler østover rundt kanten av platået. Under oss skjærer den nye E18 seg gjennom moreneryggen og blir borte i det fjerne. Bilene suser hele tida forbi der nede og i skråningen rett nedenfor oss har noen kjørt firhjulinger på kryss og tvers – hjulene har laget et snirklete sirkelmønster i sanden. Det passer på en måte inn i dette litt golde sandlandskapet.

I enden av platået snur vi for å gå tilbake i egne fotefar. Det er mulig å følge en bred sti gjennom skogen, men i disse omgivelsene vil vi heller gå langs kanten og nyte utsikten over Østfold før sola går ned. Idet dagen går mot slutten blir verden herlig rød, mens månen umerkelig har kommet opp og nå henger som en gyllen, rund skive i øst. Helt fantastisk!

