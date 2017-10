TURTIPS: Gravskikk-historie fra oldtiden

Sarpsborg24

Østfolds skoger, fjell og kyst er en delvis uåpnet skattkiste, mener turgåer og forfatter Linken Raeng, som gjerne deler sine oppdagelser. Hun vil i høst dele fem turer fra sine to bøker samt fem nye turdestinasjoner med Dagsavisen Østfolds lesere hver torsdag.

Høstregnet har gjort dagen kjøligere, men nå bryter sola fram og drysser glitter på bautasteiner og gravhauger ved et av Norges største gravfelt.

Gravfeltet på Grålum har vært i bruk fra århundrene før Kristus og fram til vikingtiden. En lengre periode sto fornminnene bortgjemt i skogen, men i 2008 ble det gjort en stor opprydning her, og severdighetene dukket fram fra glemselen.

Et maktsentrum

Med Kalveberget i ryggen, leser vi den første av åtte informasjonsplakater og ser ut over 150 gravhauger. Her er også steinsettinger og noen bautasteiner, men bare en av de opprinnelige «bautasirklene» er noenlunde hel fremdeles. Bautaene var ettertraktet til dørheller og grunnmurer på gårdene i nærheten. Derfor ble de fleste fraktet bort fra området.

Tune og Opstad var et maktsentrum i jernalderen, og Opstadfeltet fungerte som et gravfelt gjennom 2.500 år. Feltet er spesielt fordi utvalgte personer ble gravlagt nær gårdene i stedet for i store røyser på åstoppene. Menneskene som bebodde Tune i eldre bronsealder var faktisk tidlig ute med å lansere denne nye begravelsesskikken – en skikk som de hadde lært under reiser til kontinentet.

Gapahuk og bålplass

Tydelige hulveier strekker seg nedover feltet, mellom gravene. Vi går mot øst og leser litt om jernalderen på Opstad, samt steinbruddet som fantes her. Deretter rusler vi en liten avstikker opp på Kalveberget. Porten i gjerdet slipper oss ut i et godt brukt skogsområde med fine stier, gapahuk, bålplass og et flott lekeområde – med mange fine klatretrær og spennende fjellrabber.

Tilbake ved gravfeltet går vi mot vest og krysser Opstadveien for å ta en titt på «vestfeltet». Det er veldig snodig å tenke på at det en gang i tiden lå en jernaldergård der bilene nå kjører i full fart.

Kvinnegraver

Feltet i vest er også severdig; her er spor etter en bautarekke, samt flere langgraver. De sistnevnte er kvinnegraver, men hvorfor noen fikk slike graver er usikkert og spekulasjonene er mange og interessante.

I det skumringen siger på, begynner en hvit, nesten gjennomsiktig dis en lett dans over gravfeltet, og atmosfæren blir mystisk og fortettet.

God tur!

TURFAKTA

* 1 kilometer.

* Lett rusletur på fine stier gjennom skog og over beitemark. Gravfelt. Egnet for de fleste. Fin tur for barn.

* Veibeskrivelse: Fra Quality Hotel ved E6 i Sarpsborg, følger du skilting mot Grålum og tar til høyre ved skilting til Opstadfeltet. Følg skiltingen fram til parkeringsplassen på høyre side av veien. Kommer du fra Hvaler/Fredrikstad kan du følge Rolvsøyveien mot Sarpsborg fram til Greåker. Ta av inn til venstre, deretter til høyre, ved skilting til Opstad. Følg Opstadveien gjennom boligstrøket til du ser gravfeltet og får parkeringsplassen på venstre hånd.

* Denne omtalen er hentet fra boka «Turperler».

* For flere turtips: turperler.wordpress.com