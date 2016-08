Til uka starter jobben med lyskrysset

Sarpsborg24

- Entreprenøren som skal gjøre jobben er i gang med rigging av utstyr på stedet. Arbeidene starter til uka, forteller Ronny Thorbjørnsen, byggeleder i Statens vegvesen.

- I tillegg til elektroarbeid, graving og montering av selve lyskrysset, må vi bygge om midtrabattene både på fylkesvei 118 og i Tuneveien, sier han.

Det vil bli noe redusert framkommelighet forbi stedet på grunn av anleggsmaskiner og graving. Fartsgrensen settes ned til 50 km/t av hensyn til både din egen og arbeidernes sikkerhet.

- Deler av arbeidet utføres på nettene for å være til minst mulig hinder for trafikken, opplyser Thorbjørnsen.

Det nye lyskrysset er et av tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å gi bedre framkommelighet for kollektivtrafikken. Arbeidene skal være ferdige i løpet av høsten.

