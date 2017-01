Sykehuset utvider fødeavdeling med ni rom

Sarpsborg24

- Vi får mange forespørsler fra kvinner både i og utenfor Østfold som ønsker å føde i det nye sykehuset. Vi er glade for at vi nå kan utvide føde-barsel med ni ekstra pasientrom på Kalnes. Med ni fødestuer har vi, og har hatt, god kapasitet til å ta i mot fødende, men vi har hatt behov for flere rom som kan brukes av kvinner som ligger inne til observasjon før fødsel, og også barselrom som brukes etter fødsel. Dette løses med utvidelsen av antall pasientrom, sier klinikksjef Eirin Paulsen i kvinneklinikken til sykehusets egne nettsider.

På Kalnes er alle fødestuer utstyrt med teknisk utstyr til å overvåke mor og barn om det skulle bli nødvendig, skriver sykeshuset.

- Vi har investert i moderne utstyr for overvåkning av barnet under fødselen, såkalt sentralisert fosterovervåkning. Det innebærer at overvåkning av barnets hjertelyd overføres direkte til vaktsentralen i tillegg til å vises på fødestuen.

Er det ikke behov for avansert overvåkning under fødselen, vil utstyret ikke bli tatt i bruk.

- Vi ønsker normale fødsler, og medisinsk assistanse kun når det er nødvendig. Med dagens levekår og svangerskapsoppfølging ligger forholdene godt til rette for at de fleste av de 3000 fødslene som skjer hvert år i Østfold, kan skje på en naturlig måte, sier Paulsen.